Забор на границе с Беларусью планируется возвести до сентября 2022 года

В проекте предусмотрено, что заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям, «агрессивным веществам», влаге, возведены с учетом особенностей грунта, ветра и т. п.

Проект предусматривает оборудование ворот и дверей для обслуживания приграничной территории.

Согласно проекту, на строительство будет выделено 152 млн евро.

В проекте предусматривается, что министерства и другие ведомства должны решать все вопросы проекта в срочном порядке.

Также в проекте указано, что от лица государства заказчиком будет Служба охраны госграницы (СОГГ).

В проекте пока нет названия конкретного предприятия, которое будет прокладывать заграждения, однако премьер-министр Ингрида Шимоните ранее подтвердила, что это будет одно из предприятий из группы государственных энергокомпаний Epso-G.

Для надзора за реализацией проекта будет создана межведомственная комиссия, в которую войдут члены Кабмина, глава СОГГ, начальник Госинспекции по планированию территорий и строительству, представитель реализующей проект компании и др.

Комиссия, кроме прочих функций, должна будет утверждать закупки, стоимость которых превышает 214 тыс. евро, а при покупке работ — 5,35 млн евро. Также она должна будет как минимум раз в месяц информировать правительство, представлять предложения.

Физический барьер на границе с Беларусью решено строить из-за наплыва нелегальных мигрантов, с которым в последние месяцы столкнулась страна.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.