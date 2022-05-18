Россия вышлет десятки дипломатов Франции, Италии и Испании

«Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», – заявили на Смоленской площади.

В ведомстве Сергея Лаврова объявили, что в качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata. Им предписано покинуть территорию страны в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты.

Кроме того, Россию должны покинуть 27 испанских дипломатов. О соответствующем решении было объявлено испанскому послу в Москве М.Гомесу Мартинесу. Дипломаты Испании должны выехать в течение семи суток.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических учреждений. Для этого был вызван итальянский посол Джорджо Стараче.

Напомним, в первое половине апреля 18 стран выслали более 300 российских дипломатов.