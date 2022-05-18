Турция заблокировала заявки Финляндии и Швеции в НАТО — СМИ

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Причина — президент Реджеп Эрдоган считает, что обе страны якобы «поддерживают терроризм». В частности, Рабочую партию Курдистана. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на агентство dpa.
Выступая на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган сказал, что Турция всегда выполняла свои обязанности в соответствии с ожиданиями НАТО, несмотря на враждебное отношение некоторых союзников. Но Анкара не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе страны якобы продолжают поддерживать террористические группировки, представляющие прямую угрозу национальной безопасности страны.
«Для стран есть спорный вопрос — поддерживать терроризм и ожидать нашего одобрения», – сказал он.
Анкара говорит, что Швеция и Финляндия скрывают людей, которые, якобы связаны с группировками, считающимися террористами, а именно с боевиками Рабочей партии Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 2016 года.
Комментарии Эрдогана прозвучали спустя несколько часов после того, как Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в среду, 18 мая. Эрдоган отметил, что расширение блока имеет значение для Турции, если оно уважает чувствительные моменты для Анкары. По его словам, Швеция отказывается выдавать террористов, несмотря на просьбы Турции, но решается просить о членстве в НАТО.
«Наше единственное ожидание от союзников по НАТО — это сначала понять наши чувствительные вопросы, уважать их и, наконец, поддержать, если это возможно», п сказал президент Турции.
Напомним, ранее сообщалось, что Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В обмен она хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений. Но позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна и Швеция должны достичь соглашения с Турцией.korrespondent.net