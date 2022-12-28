Россия высылает сотрудника литовского посольства в Москве

В среду в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскене и ей было заявлено, что один из дипломатов литовского посольства объявлен «persona non grata», ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней.

В начале декабря сотрудник российского посольства был объявлен нежелательным лицом в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата.

С начала войны России в Украине Литва прислала из Вильнюса четырех российских дипломатов.

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