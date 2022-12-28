Новое крупное месторождение природного газа обнаружено у побережья Кипра

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Консорциум, состоящий из энергетических компаний Eni из Италии и французской Total, ускоряет планы по разработке месторождений природного газа у берегов Кипра после открытия третьего месторождения, содержащего 2-3 триллиона кубических футов углеводородов.

Кипр бъявил об открытии скважины Зевс-1 примерно в 162 километрах от южного побережья Кипра на глубине 2300 метров. Месторождение, содержащее 105-метровый газовый столб, расположено всего в 5 километрах к западу от скважины Кронос-1, в которой по оценкам специалистов консорциума может быть 2,5 триллиона кубических футов запасов природного газа.