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Россия заполнила свои газовые хранилища на 97%, сообщил на правительственном совещании в среду, 20 октября, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, пишет Интерфакс.

«Продолжается закачка газа в ПХГ. На сегодня на утро это 97% от плана, и окончательная закачка к 1 ноября выйдет на 100%», — сказал министр.

Тем временем, РФ не планирует увеличивать поставки газа в Европу, несмотря на острый дефицит топлива.

На прошлой неделе в Европе начался отбор газа из хранилищ, которые были заполнены всего на 77,13% после рекордных запасов годом ранее. Нехватка газа в Европе оценивается в 25 млрд кубометров.