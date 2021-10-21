Армии Литвы переданы 42 новых немецких грузовика Unimog

Nuotrauka kam.lt

В среду Вооруженным силам Литвы были переданы 42 грузовики Unimog U5000.

Как сообщило Министерство обороны, грузовики грузоподъемностью 5 тонн производства немецкой компании Daimler Trucks AG закуплены для литовских вооруженных сил в рамках модернизации армии Литвы и для обновления парка грузовиков.

«Для нас очень важно обеспечить военных Литвы современным вооружением, надежной техникой и военным оборудованием, поэтому успешная модернизация отвечает нашим стратегическим целям — усиливать мощь литовской армии, чтобы обеспечить надежную обороу. Нам также важно обеспечить, чтобы выделяемые средства расходовались эффективно», — сообщил вице-министр обороны Вилюс Сямешка.

Грузовики переданы по договору между ВС Литвы, компанией Daimler Trucks AG и Агентством по поддержке и закупках НАТО.

Посдерничество НАТО позволило значительно удешевить закупки. В рамках договора ВС Литвы уже получили 340 грузовиков, а эти грузовики — уже дополнительный заказ. В договоре также предусмотрена и логистическая помощь в первые 15 лет эксплуатации.

Общая сумма сделки — около 80 млн евро.

Новые грузовики предназначены пехотным частям ВС Литвы. Это активно используемое транспортное средство, поэтому потребности армии всегда высоки.

В последнее время у компании Daimler Trucks AG были приобретены тягачи Zetros 3643 с полуприцепами, специальные автоплатформы AROCS.