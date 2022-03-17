Россию ждет рост инфляции и безработицы — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию ждут новые экономические реалии и структурные изменения экономики, которые приведут к росту безработицы и инфляции, сообщают российские СМИ.
Отмечается, что такое заявление российский лидер сделал на совещании о поддержке регионов.
По его словам, задача властей минимизировать эти последствия.
Относительно падения экспорта впоследствии санкций, он заявил, что нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. По мнению Путина, это должно привести к снижению цен внутри страны.
Напомним, по прогнозам Bloomberg, уже сегодня в России может быть объявлен дефолт по внешнему долгу в 150 млрд долларов.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна будет погашать свои внешние долги в рублях, а конвертацию предлагается проводить за счет замороженного из-за санкций золотовалютного резерва.korrespondent.net