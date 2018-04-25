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TOP,Новости,Экономика

Рост экономики Литвы в следующем году замедлится

Фото из открытых источников

Рост экономики Литвы в 2020 году будет заметно медленнее, чем в этом году, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк), который улучшил прогноз экономического роста в этом году, однако оставил без изменений прогноз на следующий год.

По словам экономистов центробанка, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году должен прирасти на 3,7% (в июне прогнозировался прирост 3,2%), однако в следующем году темпы роста замедлятся до 2,5% (прогноз оставлен без изменений). 

Как утверждает БЛ, экономика страны до этой поры была на удивление устойчива к ухудшению настроений на международных рынках, и в этом году росла даже быстрее, чем ожидалось, однако приходящие из других стран тенденции вскоре затронут и Литву.

Директор Службы финансово-экономической стабильности БЛ Гедиминас Шимкус говорит, что оптимизма нет ни у экспертов по экономике, ни на финансовых рынках, а ухудшение настроений отмечается во всем мире.

«Обеспокоенность в мире растет, а в Литве показатели доверия по-прежнему высокие, развитие экономики в первом полугодии было впечатляющим. Нельзя говорить, что устойчивость Литвы у тому, что происходит в мире, абсолютна», – сказал Г. Шимкус в среду, представляя экономическое обозрение Литвы и новые прогнозы.

По словам экономистов БЛ, рост зарплаты в ближайшие годы должен замедлиться. Намечается, что рост зарплаты, который в этом году составит 8,5%, в следующем году замедлится до 6,7%.

Инфляция сейчас примерно такая, какой она была в прошлом году, то есть немногим выше 2%. Такой она должна остаться и в будущем: прогнозируется, что среднегодовая инфляция в этом году, в соответствии с Согласованным с другими странами Евросоюза индексом потребительских цен, составит 2,3%, а в 2020 году она будет 2,2%.

Рост объемов экспорта товаров и услуг, который в прошлом году составил 5%, в этом году составит 4,6%, а в следующем году темпы роста экспорта еще замедлятся и составят 3,5%. В свою очередь, рост объемов инвестиций, который в 2018 году был 6,7%, в этом году ускорится и составит 6,9%, а в следующем – 4,1%. 

BNS

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