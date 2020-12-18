Рождество 2020: праздничный стол — скромнее, но подарки — дороже

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Несмотря на неопределенную экономическую ситуацию, жители Литвы намерены раскошелиться на дорогие подарки. Согласно исследованию, проведенному по заказу Swedbank, в этом году люди планируют увеличить сумму денег, выделяемую на рождественские подарки, и более половины из них приобрести через Интернет.

Среди наиболее популярных подарков в этом году — наличные или подарочный купон, парфюмерия или косметика, а также «умные» технические устройства. Согласно исследованию, из-за ситуации с пандемией в этом году жители склонны потратить на праздничный стол меньше денег, чем в прошлом году.

«Продолжающаяся пандемия меняет планы значительной части населения Литвы по подготовке к зимним праздникам. Например, в этом году 53% жителей страны намерены искать подарки в интернет- магазинах, популярность которых выросла на 17 процентных пунктов и догнала супермаркеты. Хотя в последние несколько лет мы наблюдаем стабильный рост интернет-торговли, пандемия ускорила эту тенденцию как минимум на три года», — говорит Юрате Цвиликене, руководитель финансового института Swedbank.

По мнению эксперта, хорошие результаты продаж «черной пятницы» позволяют представителям онлайн-продаж рассчитывать на большие объемы рождественской торговли. По данным Swedbank, в минувшие выходные ноября люди потратили в Интернете около 8,7 миллиона евро. Это примерно в полтора раза больше средств, чем в последние выходные октября этого года.

«Доля населения, собирающегося искать подарки в супермаркетах, в этом году снизилась до 56 процентов, то есть на 14 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Меньше посетителей достанется и малому бизнесу — у них подарки будут искать 16% респондентов, или на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Доля желающих посетить рынки или ярмарки снизилась на 9 процентных пунктов — до 15% », — комментирует исследование Ю. Цвиликене.

На подарки — большие суммы

Несмотря на экономическую неопределенность, вызванную пандемией, население страны намерено в этом году потратить на подарки больше, чем в прошлом году, показывают результаты исследования.

«Общая сумма, предназначенная на покупку подарков, в этом году должна вырасти в среднем с 99 до 108 евро. Кроме того, меньшее количество респондентов сообщили, что на подарки и поздравления заранее откладывали деньги, и это не обязательно указывает на безответственное финансовое поведение. По мере роста доходов населения страны стоимость подарков становится менее значимой в месячной статье бюджета. С другой стороны, приобретение подарков в последнюю минуту часто обходится дороже, чем планировалось», — отмечает Ю. Цвиликене.

Наибольшая доля жителей — 26% — намерена в этом году потратить на подарки от 101 до 200 евро, а 10% планируют выделить от 201 до 300 евро. По сравнению с прошлым годом количество респондентов, давших такие ответы, увеличилось на 2 и 3 процента соответственно.

Согласно опросу, доля респондентов, планирующих потратить от 31 до 60 евро, составляет 12%, или на 5% меньше, чем в прошлом году. Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет планирует потратить на подарки меньше.

Чуть больше половины респондентов (55%) указали, что в этом году заранее не откладывали деньги на подарки. В то же время 22 % указали, что заранее откладывали, а 14 % – о рождественских подарках уже позаботились.

Пандемия корректирует список подарков

Исследование показывает, что жители страны в этом году в среднем намерены потратить 27,8 евро на подарок. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась примерно на 13 процентов. Кроме того, многие жители подчеркивают важность практичных подарков и намерены покупать меньше символических.

«Похоже, что все больше и больше жителей страны становятся более рациональными, стараются найти полезные подарки, которые порадуют их близких, и отказываются от привычки «подарок ради подарка». Доля тех, кто заявляет, что старается дарить практичные вещи, в этом году составила 64% и увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом. В то же время количество тех, кто покупает более дешевые или символические подарки, упало на 6% — до 25% », — отмечает глава финансового института Swedbank.

Среди наиболее желаемых подарков в этом году — подарочный купон на наличные (22%), косметика или парфюмерия (21%), смарт-устройство (16%) или книга (15%), а также купон на массаж или спа-процедуры (11%).

«Исследования показали, что подарки, так или иначе связанные с риском, вызванным вирусом, в этом году менее желательны. Особенно значительно уменьшилось количество желающих получить купон на массаж или спа-процедуру», — отмечает Ю. Цвиликене.

Подарки детям — до 51 евро

В этом году детей ждут более дорогие подарки, и в этом отношении больше повезет детям постарше. Согласно опросу Swedbank, на подарок ребенку в возрасте до 3 лет родители планируют потратить в среднем 33 евро, 4 -7 лет — в среднем 47 евро, а старше 8 лет — около 51 евро.

Каждый пятый житель страны планирует порадовать своих коллег подарками, средняя стоимость подарка коллеге должна составить около 14,5 евро.

Неуверенность насчет праздничного стола

Руководитель финансового института Swedbank Ю. Цвиликене отмечает, что в этом году расходы жителей на праздничный стол могут быть меньше.

«Более половины жителей намерены выделить на рождественское застолье до 100 евро. По сравнению с прошлым годом их доля увеличилась на 3%. Доля планирующих выделить на праздничный стол от 101 до 200 евро упала на 10% — до 21 процента. Значительно увеличилась и доля населения, не определившегося с затратами на праздничный стол, — в этом году она достигла 18%», — отмечает финансовый эксперт.

По ее словам, из-за неопределенной ситуации и возможных ограничений передвижения население не спешит принимать решение о расходах на угощение — доля неопределившихся в этом году самая высокая за последние пять лет. Кроме того, 76 % респондентов отмечают, что на праздничный стол в этом году заранее не откладывали.

«Учитывая текущие обстоятельства и планируемое введение более строгого режима карантина, не стоит торопиться с планированием расходов на угощение. Весьма вероятно, что в этом году праздники придется встречать одной семьей, без большого собрания друзей или родственников, поэтому можно будет ограничиться меньшим застольем», — говорит Ю. Цвиликене.

По ее словам, согласно опросу, проведенному Swedbank совместно с Продовольственным банком, литовское хлебосольство — одна из самых распространенных причин, по которой потом выбрасываются продукты, а в этом году, может быть, даже важнее не переборщить с праздничным столом.