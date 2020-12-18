Финансовая помощь бизнесу

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Новое правительство должно предусмотреть финансовую помощь для бизнеса, пострадавшего от COVID-19, заявил президент Литвы.

«В задачи нового правительства входит достижение того, чтобы в бюджете были предусмотрены средства для финансирования этих мер, поскольку без них будет очень сложно выжить во вторую волну карантина», – отметил глава государства.

«Согласимся, что первая волна коронавируса была сравнительно небольшой, что позволило нашей экономике действовать в достаточно нормальном режиме», – отметил Г. Науседа.

По словам президента, последствия второй волны для экономики страны будут более серьезными.

«Сейчас мы видим, что последствия второй волны не только для литовской экономики, но и для наших экспортных рынков значительно серьезнее, поэтому должна оказываться помощь нашим работникам с целью сохранения доходов, рабочих мест, и это потребует немало средств», – сказал он.

По его словам, помочь бизнесу придется за счет роста государственного долга и достаточно большого дефицита госбюджета.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сказала, что для бизнеса предусмотрены как прежние, так и дополнительные средства помощи, а только на администрируемые министерством субсидии бизнесу и льготные кредиты будет выделено 230 млн евро или больше.

По ее словам, первые средства помощи бизнесу планируется согласовать с Еврокомиссией (ЕК) до праздников. Она обсуждала это по телефону с вице-председателем ЕК Маргрет Вестагер.

«Я попросила помочь согласовать эти меры для бизнеса на высшем политическом уровне как можно быстрее. Ситуацию мы застали такой, какая есть, нужно согласовать с Еврокомиссией — сейчас это наша основная работа. Надеюсь, что это будет сделано до праздников, и тогда у бизнеса сразу появится возможность претендовать на помощь», – отметила министр.

По ее словам, прежде всего речь идет о субсидиях и кредитах компаниям, которые лишились 30% оборота.

«Простои будут действовать стабильно, и мы сохраним рабочие места. Мы сделаем все, чтобы рабочие места, бизнес не закрывались. Мы понимаем все риски принимаемых нами решений, и определенные экономические последствия могут быть, поэтому мы готовы применить все меры, чтобы их снизить», – отметила А. Армонайте.

Глава Комитета Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас заявил, что в проекте бюджета следующего года дополнительно будет предусмотрен 1 миллиард евро для совладения с коронакризисом – сохранения рабочих мест, помощи бизнесу и людям.

Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс считает, что новые карантинные меры пропорциональны нынешней ситуации, но одновременно важна и помощь предпринимательству.

По его словам, для малого и среднего бизнеса необходимо обеспечить срочные меры помощи, например, отсрочку уплаты налогов, а для крупного – доступ к капиталу.

По его словам, крупный бизнес не рассчитывает на дотации, но хотел бы льготных кредитов, доступа к финансированию.

«Должны быть кредиты не под зверские проценты, а на условиях, похожих на те, на которых получает займы государство. Никто не говорит, что нужны дотации, хотя бы предоставьте доступ к капиталу», – сказал он.

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене считает, что торговые предприятия рассчитывают на такую же помощь, какая предоставлялась во время первого карантина, и на компенсации за аренду помещений и простои, а также на отсрочку уплаты налогов.

Она предлагает властям не тратить время и не планировать другие меры помощи.

«Члены ассоциации были вполне удовлетворены компенсацией за аренду помещений (во время первого карантина). Это заметные затраты у торговцев. Это была эффективная помощь», – сказала BNS Р. Вайнене.

По ее словам, средства на эти меры еще есть, так как было использовано 40 млн евро из намеченных 90 млн евро.

«Другие меры помощи – компенсация за простои и отсрочка уплаты налогов, так как ограничения для торговли равноценны весенним», – добавила она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ