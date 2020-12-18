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В декабре завершаются выплаты единовременных пособий

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Жителям Литвы, которые выходят на пенсию в декабре, нужно незамедлительно подать документы на получение пенсии, чтобы пособие было начислено, информирует пресс-служба Содры.

В Литве в декабре завершается выплата единовременных пособий в размере 200 евро получателям пенсий по старости и других пенсий социального страхования и социальных пособий. Об этом сообщает Фонд социального страхования (Содра).

С августа пособие получили почти 900 тысяч человек. Отдельное заявление на пособие в 200 евро не требуется, однако жители Литвы, которые выходят на пенсию в декабре, должны незамедлительно подать документы на получение пенсии.

«Если есть люди, которые в этом году достигли пенсионного возраста или впервые признаны инвалидами Службой оценки трудоспособности, но еще не обратились в Содру за начислением пенсии, им следует поторопиться. Единовременное пособие в размере 200 евро будет выплачиваться только тем жителям, которым пенсия будет назначена и станет выплачиваться к концу 2020 года», – сказала замдиректора Содры Виолета Латвене.

Прошение о начислении пенсии можно послать по Интернету, присоединившись к личной странице жителя в Содре или по почте. В этом случае к прошению нужно добавить копию документа, удостоверяющего личность. В период карантина прошение можно подать и по телефону, позвонив в информационный центр Содры по номеру 1883 либо (+370) 5 250 0883.

Большинство пенсионеров уже получили единовременные выплаты. В августе около 171 млн евро было выплачено более чем 853 тысячам получателей. В сентябре единовременные платежи на сумму 200 евро получили 4 тысячи получателей, в октябре – почти 5 тысяч, в ноябре – более 3,3 тысячи человек. На единовременные выплаты было выделено 182 млн евро из государственного бюджета.

Люди, получающие несколько пенсионных пособий, также имеют право на единовременную выплату в размере 200 евро.

Содра напоминает, что никаких дополнительных заявлений на получение единовременной выплаты заполнять не нужно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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