Режим самоизоляции

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Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) объяснил, как подсчитывают дни изоляции для проживающих совместно родителей с детьми, если дети заболели коронавирусом и нуждаются в уходе, или заболели родители, у которых есть малолетние дети, которые не могут жить отдельно от родителей.

Если заболевший ребенок нуждается в присмотре, эти функции выполняет один из родителей. Это значит, что один из родителей живет в помещении с больным и постоянно с ним контактирует. По этой причине 14 дней изоляции для такого родителя считают с того дня, как ребенок перестает быть заразным. Последним контактом считается 10-й день болезни, который теоретически считается последним днем заразного периода. То есть срок изоляции родителя, ухаживавшего за больным, завершится через 13 дней после 10-го дня болезни ребенка. Например, если симптомы у ребенка появились 1 декабря или тест ребенку без симптомов сделали 1 декабря, то последним днем, когда ребенок считается заразным, будет 10 декабря. Значит, присматривавший за больным родитель должен изолироваться с 10 по 23 декабря включительно. Так же срок изоляции считают, если дети находятся с больными родителями, поскольку отдельно они не могут жить.

НЦОЗ напоминает, что больной должен изолироваться в отдельном помещении с отдельным туалетом. В общие помещения он не может выходить (в коридор, на кухню и т.д.). Еду и другие необходимые вещи члены семьи должны оставлять у него под дверью. Здоровые люди не могут жить с больным. Исключение касается только детей и инвалидов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ