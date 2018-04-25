  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В. Томашевский: Из-за недостаточной конкуренции банков страдают граждане Литвы

Подробнее...
default image
Рождество начинается с благотворительности

Подробнее...
default image
Турция согласилась утвердить планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши

Подробнее...
default image
В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Подробнее...
default image
ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

Подробнее...
default image
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Подробнее...
default image
Г.Науседа: с Турцией договорено, что планы обороны стран Балтии будут утверждены

Подробнее...
default image
На фоне напряжения Г.Науседа добивается солидарности НАТО по России

Подробнее...
default image
Лукашенко увидел признаки нового передела планеты

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: раньше или позже НАТО утвердит новые планы для Балтии

Подробнее...
default image
Путин: расширение НATO представляет угрозу для безопасности России

Подробнее...
default image
Лучшие школьные достижения – в Каунасе, Вильнюсе, Паланге

Подробнее...
default image
Трамп заговорил о ядерной сделке с Россией

Подробнее...
default image
Кабмин решит, объединять ли 3 научно-исследовательских института

Подробнее...
default image
Отменят льготный НДС на небольшие посылки из Китая

Подробнее...
default image
Б.Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа

Подробнее...
default image
Макрон: Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

Подробнее...
default image
Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой

Подробнее...
default image
Украина может запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает С.Сквярнялису обратиться в Комиссию по вопросу дороги у его дома

Подробнее...
TOP,Общество

Рождество начинается с благотворительности

Фото пресс-службы посольства РФ в Литве

С минувшей субботы литовская столица начала жить в ритмах предрождественских мероприятий: первое из них прошло в Вильнюсской Ратуше. Здесь состоялась 17-я ежегодная Международная Рождественская благотворительная ярмарка.

На ярмарке было представлено более 40 стендов дипломатических представительств, аккредитованных в Литве, международных школ, а также стенд Вильнюсской Международной женской ассоциации. Посетителям ярмарки предлагались книги, картины, произведения искусства, различные рождественские сувениры и сладости.

Это ежегодное традиционное мероприятие, объединяющее литовских женщин и жен послов зарубежных стран, представительниц бизнеса и общественных организаций. Главная цель ярмарки – поддерживать организации, которые оказывают помощь нуждающимся.  Средства, собранные во время ярмарки, поступят в 10 литовских организаций, которые заботятся о детях, женщинах, инвалидах и пожилых людях.

В церемонии открытия ярмарки приняли участие супруга посла Хорватии Андреа Кедменец, первая леди страны, под чьим патронажем проходила ярмарка, Диана Науседене, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, президент Литвы и почетный посол ярмарки Валдас Адамкус и многие другие известные лица. В этом году в ярмарке действенное участие приняли известные в Литве женщины – ведущая кулинарных передач Беата Николсон, предприниматель Аста Месхино и певица Эрика Дженнингс.

По случаю открытия рождественских мероприятий из далекой Лапландии в Вильнюс приехал финский Дед Мороз Йоулупукки.  

В этот день сама Ратушная площадь была пронизана ароматами кухонь народов мира, где в павильонах представители разных стран предлагали свои традиционные национальные блюда и горячие напитки. Здесь проходила Международная продуктовая ярмарка.

Большим вниманием на ярмарке пользовался Российский стенд, представленный в этом году различными российскими регионами – Смоленской, Калужской, Псковской и Калининградской областями, Москвой, Республикой Башкортостан.

«Я уже в седьмой раз принимаю участие в этом благотворительном мероприятии, – сказал посол России в Литве Александр Удальцов. – Эта традиция существует не только в Литве, до этого помню аналогичные акции в Латвии, Словакии, где я работал. Приятное событие, когда есть возможность показать свою страну в неформальной обстановке. Я обратился к губернаторам четырех областей: они с удовольствием откликнулись на мою просьбу и предоставили свои товары. Так что на нашем стенде вы можете найти продукцию из разных областей. Это тоже своего рода хорошая форма привлечения людей в наши регионы. Кроме того, Российский стенд каждый год в числе первых по количеству сдаваемых благотворительных средств».

Посетители ярмарки могли приобрести не только российские сувениры, но и в «домике России» на Ратушной площади отведать традиционных блинов с икрой и семгой и различных русских напитков.

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

В этом году привлекал внимание и Белорусский стенд со всевозможными изделиями, выполненными в прекрасных белорусских традициях, известных в Литве белорусских компаний и их брендов. По словам посла Республики Беларусь в Литве Валерия Барановского, который впервые в ранге посла принял участие в благотворительной ярмарке, «мы хорошо подготовились к сегодняшнему мероприятию. У нас очень богатый выбор самой разнообразной продукции. Мы пытаемся быть представлены хорошо, широко и красиво Думаю, что наш скромный вклад, который мы внесем в фонд ярмарки, пойдет на нужные дела».

Вечером послы и представители дипмиссий вместе с руководством города зажгли Рождественскую елку на Ратушной площади.

Информация «ЛК», BNS 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600