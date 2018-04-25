Рождество начинается с благотворительности

Фото пресс-службы посольства РФ в Литве

С минувшей субботы литовская столица начала жить в ритмах предрождественских мероприятий: первое из них прошло в Вильнюсской Ратуше. Здесь состоялась 17-я ежегодная Международная Рождественская благотворительная ярмарка.

На ярмарке было представлено более 40 стендов дипломатических представительств, аккредитованных в Литве, международных школ, а также стенд Вильнюсской Международной женской ассоциации. Посетителям ярмарки предлагались книги, картины, произведения искусства, различные рождественские сувениры и сладости.

Это ежегодное традиционное мероприятие, объединяющее литовских женщин и жен послов зарубежных стран, представительниц бизнеса и общественных организаций. Главная цель ярмарки – поддерживать организации, которые оказывают помощь нуждающимся. Средства, собранные во время ярмарки, поступят в 10 литовских организаций, которые заботятся о детях, женщинах, инвалидах и пожилых людях.

В церемонии открытия ярмарки приняли участие супруга посла Хорватии Андреа Кедменец, первая леди страны, под чьим патронажем проходила ярмарка, Диана Науседене, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, президент Литвы и почетный посол ярмарки Валдас Адамкус и многие другие известные лица. В этом году в ярмарке действенное участие приняли известные в Литве женщины – ведущая кулинарных передач Беата Николсон, предприниматель Аста Месхино и певица Эрика Дженнингс.

По случаю открытия рождественских мероприятий из далекой Лапландии в Вильнюс приехал финский Дед Мороз Йоулупукки.

В этот день сама Ратушная площадь была пронизана ароматами кухонь народов мира, где в павильонах представители разных стран предлагали свои традиционные национальные блюда и горячие напитки. Здесь проходила Международная продуктовая ярмарка.

Большим вниманием на ярмарке пользовался Российский стенд, представленный в этом году различными российскими регионами – Смоленской, Калужской, Псковской и Калининградской областями, Москвой, Республикой Башкортостан.

«Я уже в седьмой раз принимаю участие в этом благотворительном мероприятии, – сказал посол России в Литве Александр Удальцов. – Эта традиция существует не только в Литве, до этого помню аналогичные акции в Латвии, Словакии, где я работал. Приятное событие, когда есть возможность показать свою страну в неформальной обстановке. Я обратился к губернаторам четырех областей: они с удовольствием откликнулись на мою просьбу и предоставили свои товары. Так что на нашем стенде вы можете найти продукцию из разных областей. Это тоже своего рода хорошая форма привлечения людей в наши регионы. Кроме того, Российский стенд каждый год в числе первых по количеству сдаваемых благотворительных средств».

Посетители ярмарки могли приобрести не только российские сувениры, но и в «домике России» на Ратушной площади отведать традиционных блинов с икрой и семгой и различных русских напитков.

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

В этом году привлекал внимание и Белорусский стенд со всевозможными изделиями, выполненными в прекрасных белорусских традициях, известных в Литве белорусских компаний и их брендов. По словам посла Республики Беларусь в Литве Валерия Барановского, который впервые в ранге посла принял участие в благотворительной ярмарке, «мы хорошо подготовились к сегодняшнему мероприятию. У нас очень богатый выбор самой разнообразной продукции. Мы пытаемся быть представлены хорошо, широко и красиво Думаю, что наш скромный вклад, который мы внесем в фонд ярмарки, пойдет на нужные дела».

Вечером послы и представители дипмиссий вместе с руководством города зажгли Рождественскую елку на Ратушной площади.

Информация «ЛК», BNS