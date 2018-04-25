В Вильнюсе — встреча с писателем Алексеем Ивановым

По приглашению медиаклуба «Формат-А3» 11 декабря в Вильнюсе выступит мэтр русской прозы, писатель и сценарист Алексей Иванов. Он примет участие в публичной встрече на тему «Русская литература сегодня – мост между прошлым и будущим».

Алексей Иванов талантлив, творчески многогранен и абсолютно непредсказуем. Поклонники его творчества с предвкушением ожидают каждую его новую книгу. От живописного и до боли правдивого описания повседневной жизни российской глубинки в постсоветский период («Ненастье», «Географ глобус пропил») он может перенести повествование в эпоху покорения Сибири («Сердце пармы», «Тобол»), а после этого вдруг ошарашить читателей романом с динамичным фантастическим сюжетом о том, как в советском пионерском лагере завелись вампиры («Пищеблок»).

Впрочем, многогранность творчества Алексея Иванова вполне объяснима, она исходит из его личной судьбы. Родившись в 1969 году в Нижнем Новгороде в семье судостроителей, он большую часть жизни провел в Перми и Екатеринбурге. Писателем хотел стать еще в детстве, решив, что быть им намного интереснее, нежели космонавтом, пожарным или капитаном дальнего плавания. Ради этого поступил в 1987 году на факультет журналистики Уральского университета. Но быстро понял, что не туда попал, что «для писателя широкая эрудиция важнее узкой специализации». В результате поступил повторно в 1990 году на факультет истории искусств того же университета, который успешно закончил.

Дорога в большую литературу в «лихие» девяностые оказалась весьма трудной. Иванов работал учителем, сторожем, гидом-проводником и писал романы, которые никто не хотел публиковать. «Общага-на-Крови» (1993), «Географ глобус пропил» (1995) и «Сердце пармы» (2000) долго лежали в столе. Примечательно, что рукопись «Географа» он дважды терял и восстанавливал текст заново.

Роман был опубликован только через 8 лет после его завершения, практически одновременно с другой его знаменитой книгой «Сердце пармы». В результате Иванов не просто вошел, а буквально ворвался в большую русскую литературу. Посыпались литературные премии: имени Д.Мамина-Сибиряка (2003), П.Бажова (2004), «Книга года» (2004), «Ясная Поляна» (2006), «Странник» (2006), «Большая книга» (2006). Издательства едва поспевали выпускать дополнительные тиражи его книг.

Литературная критика часто называет Иванова «самым русским», «самым уральским», «самым сибирским» писателем. При этом сам он избегает громких слов, заявляя: «Я не люблю слов «патриотизм» и «любовь к родине» – они звучат слишком выспренно». И поясняя при этом, что истинный патриотизм выражается прежде всего в интересе к истории своей страны, к ее географии, к живущим в ней людям. Этот свой творческий патриотизм Иванов очень убедительно выражает в книгах о прошлом России, Урала, Сибири. И делает это поистине мастерски. «Чем лучше ты знаешь историю, тем больше блеска в литературе, – говорит он. – Так же у художника: чем больше он различает оттенков цвета, тем совершеннее его картина».

Романы писателя переведены на многие языки мира, в том числе и литовский. В 2008 году Alma Littera перевела и издала «Географ глобус пропил». По книгам Алексея Иванова снимаются фильмы, среди которых наибольшую популярность приобрел «Географ глобус пропил» режиссера Александра Велединского, который был гостем клуба в Вильнюсе в 2016 году. Одним из самых качественных российских сериалов 2018 года стал фильм еще одного бывшего гостя клуба в Вильнюсе Сергея Урсуляка – «Ненастье», экранизация одноименного романа Алексея Иванова.

Встреча с Алексеем Ивановым состоится 11 декабря (среда) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы Panorama (ул. Соду,14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 7477