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Праздник настоящего танго

Фото Организатора

О, Аргентина! О, Страсть, о, Настоящее Танго, о, Любовь и Романтика! 21 февраля впервые в истории в Литве, в Вильнюсе, состоится удивительный концерт!

Перед вами выступит культовый Biagi Group — ансамбль «Новой музыки», основанный в начале 2015 года композитором, вокалистом и бандонеонистом аргентинских кровей Глебом Бьяги.

Аналогов коллективу Biagi Group в мире просто не существует. В таком составе, как бандонеон и контрабас, танго было на самой заре появления стиля: мелодия и бас, гармония и ритм, грусть и радость, быт и ностальгия по былой любви.
Танго-вокал — особый вокальный стиль исполнения, с присущими только ему оттенками и тембрами, волшебным «canyengue», тоской по прошлому, высокомерным и гордым взглядом.
Танго — стиль мысли и жизни, привычки и гордость каждого жителя портовых районов Аргентины и Уругвая, нашедший воплощение в поэзии, литературе, музыке и танцах, став уникальным образцом городского фольклора, дошедшего до концертных и оперных залов мира.
Biagi Group — это не кавер-группа. Они — настоящее танго, основанное на традициях исполнения, написания, культуры жанра.
Образ их жизни — танго!

В репертуаре ансамбля старинные кандомбе и милонги, креольские вальсы, произведения эпох «Canyengue», «Orillero», «Rítmico», «Típico» и других времен, все это выливается в оригинальных и авторских аранжировках каждого произведения. Это можно уверенно назвать их фирменным стилем «Nueva Música» или «Típico Nuevo», представителями которого является Biagi Group.

Вы услышите уникальный бандонеон фирмы «Alfred Arnold», возраст которого уже более 120 лет.  Инструмент с удивительной судьбой, будучи сконструирован в Германии, играл в ансамблях и оркестрах танго в Буэнос-Айресе, прошедший лечение в Испании и ставший окончательно оплотом уникального ансамбля Biagi Group!

Кстати, одного музыканта литовская публика уже знает и полюбила — это известный контрабасист из южной Германии Александер фон Короткофф, принимавший участие в концерте Мадемуазель Лулу в том же зале несколько месяцев назад.

Билеты на концерт Аргентинского Пре-Танго в исполнении замечательного Biagi Group 21 февраля в 19.00 на сцене вильнюсского White Piano Hall (ул. Кедайню, 8) продаются во всех кассах Bilietai.lt! Любая информация о концерте: +370 671 76502; +370 64536403

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