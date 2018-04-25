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Культура

«Парфенон»

Творение режиссера Мантаса Квядаравичюса с шокирующими сценами и смелыми режиссерскими решениями получившее международное признание.

6 декабря после трехлетнего перерыва можно будет увидеть новое творение литовского режиссера Мантаса Квядаравичюса – фильм «Парфенон». На Международном кинофестивале в Венеции в рамках конкурсной программы «Неделя кинокритиков» фильм был удостоен особого внимания. Данный художественный фильм вошел в семерку лучших мировых картин, которые были отобраны по программе поиска талантов в кино.

В дешевом борделе у подножия афинской крепости человек рассказывает о лучших событиях своей жизни. В своих поисках  любви и славы он вспоминает о пережитом. Непрофессиональные актеры в фильме переживают реальные жизненные ситуации, истории, которые когда-то были в их жизни. Здесь как будто стираются границы между документальным и художественным кино. Проститутка с сомнительным прошлым, гангстер, преследуемый горем, иконописец, в котором нет веры. В одной из историй человек находит свое богатство, в другом он становится пророком-бродягой, в третьем возвращается домой к своей жене. Воспоминания предают его, но он точно знает, что в одной из этих жизней он будет убит. Истории реальных людей — бывших заключенных, контрабандистов, наркоманов, мигрантов, проституток. Все эти люди становятся актерами в фильме, и их роли очень близки к реальной жизни, в которой они живут.

Фильм Мантаса Квядаравичюса с шокирующими сценами и смелыми режиссерскими решениями появится в кинотеатрах 6 декабря.

«Парфенон» — это совместная работа кинематографистов Литвы, Украины и Франции. Финансированием фильма занимались Литовский киноцентр и Государственное киноагентство  Украины.

«ПАРФЕНОН»

Премьера в Литве: 2019-12-06

Жанр: драма

Страна: Греция, Литва, Франция, Турция, Уганда, Украина

Режиссер: Мантас Квядаравичюс

Актеры: Mehdi Mohammed, Hanna Bilobrova, Garip Ozdem, Rita Burkovska

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