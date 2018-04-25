В Кальненай – торговый центр

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Столичному муниципалитету были представлены проектные предложения, в которых видно, что рядом с ул. Гурю, по соседству с Минским шоссе, будет построен большой торговый центр. В новом торговом центре откроются аптека сети Gintarinė, кафе, несколько магазинов», пишет Made in Vilnius.

В магазине планируется торговый зал площадью 2300 кв.м. До 9 декабря представители общества могут внести свои предложения по электронной почте rvstudija@gmail.com.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt