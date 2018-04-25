Правила приема крупногабаритных отходов

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

На площадках приема крупногабаритных отходов существуют некоторые ограничения:

— один житель (владелец автомобиля) в течение года может бесплатно сдать на площадку не более 4 использованных автопокрышек;

— один житель за один раз бесплатно может привезти столько отходов, сколько помещается в багажник и (или) прицеп легкового автомобиля. Мебель и крупногабаритная бытовая техника могут быть привезены микроавтобусом;

— на площадку не впустят привезшие отходы автомобили, общий вес (автомобиля и груза) которых превышает 3 т и их высота свыше 2,2 м;

— один житель за один раз может доставить на площадку не более 250 кг смешанных строительных отходов.

Применяются следующие ограничения на количество отходов, доставленных одним жителем в течение года:

стеклопакеты (окна с рамами) — 5 шт.;

стеклопакеты (осколки окон) — 40 кг;

бытовая техника (телевизоры, компьютеры, микроволновые печи и т.д.) — по 2 шт.;

строительные отходы и отходы после сноса строений — 500 кг.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt