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Виленский Вестник

Парковка в Вильнюсе подорожает

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Вильнюсский горсовет одобрил поправки к правилам парковки в столице Литвы. Поскольку на большей части улиц занятость мест в часы пик составляет больше 85%,  с 1 января 2020 года изменятся зоны стоянок. 

Цель такого решения — регулирование потоков движения, парковки в центре и рядом с центром, а также в других местах города. Кроме того, больше места хотят предоставить пешеходам и велосипедистам, снизить шум и загрязнение воздуха в городе, побудить людей выбирать альтернативные способы передвижения.

«Мы постоянно проводим наблюдение – занятость мест в часы пик превышает 85%, места стоянки не выполняют свою функцию, парковка хаотичная. Примерно 20% потока в Старом городе — это водители, курсирующие в поисках свободного места. Результаты исследования заполненности парковок показали, что в часы пик в красной зоне заняты 88% мест, на большей части желтой зоны – 94%, столько же и в зеленой зоне. Границы всех зон корректируют там, где наблюдается максимальная заполненность мест, чтобы соблюдать равномерность. Согласно прогнозам, после расширения зон в этих местах количество автомобилей сократится на 12%», – сказала представитель «Услуг сообщения» (Susisiekimo paslaugos) Модеста Гусаровене.

Утверждены следующие изменения: синяя зона отныне распространится на прежнюю красную зону и часть желтой у Лукишкес и ул. Гинею, где в последнее время вырос поток автомобилей. Красная зона распространяется на Ужупис, расположенные рядом со Старым городом улицы от ул. Пилимо, около пр. Конституциес, где находятся бизнес-центры, становится больше объектов притяжения, и территорию между проспектом Гядимино, Й.Ясинске и А.Ротундо. Желтая зона охватывает часть Жверинаса между ул. Латвю и Парибе, территорию у бывшего магазина Audėjаs, квартал Паупе, часть Науяместиса и Шнипишкес до ул. Жальгире. В теплое время года с 1 мая по 30 сентября желтая зона будет у пляжа в Валакампяй, у озер Бальсис, Бальжис и Тапяляй. Зеленая зона — часть Антакальниса у парка Сапег. Эти перемены одобрили жители района.

Напомним, что деньги за парковку поступают в бюджет мэрии. В 2018 г. за счет платы за стоянку собрали 12,4 млн. евро. Часть денег пошло на внедрение автоматической системы регулирования светофоров, расширение сети велодорожек и др. проекты. Мэрия большое внимание намерена уделять обновлению общественного транспорта, расширению сети велодорожек и пешеходных дорожек, а также других альтернатив для повышения средств гармоничной мобильности.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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