  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В. Томашевский: Из-за недостаточной конкуренции банков страдают граждане Литвы

Подробнее...
default image
Рождество начинается с благотворительности

Подробнее...
default image
Турция согласилась утвердить планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши

Подробнее...
default image
В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Подробнее...
default image
ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

Подробнее...
default image
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Подробнее...
default image
Г.Науседа: с Турцией договорено, что планы обороны стран Балтии будут утверждены

Подробнее...
default image
На фоне напряжения Г.Науседа добивается солидарности НАТО по России

Подробнее...
default image
Лукашенко увидел признаки нового передела планеты

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: раньше или позже НАТО утвердит новые планы для Балтии

Подробнее...
default image
Путин: расширение НATO представляет угрозу для безопасности России

Подробнее...
default image
Лучшие школьные достижения – в Каунасе, Вильнюсе, Паланге

Подробнее...
default image
Трамп заговорил о ядерной сделке с Россией

Подробнее...
default image
Кабмин решит, объединять ли 3 научно-исследовательских института

Подробнее...
default image
Отменят льготный НДС на небольшие посылки из Китая

Подробнее...
default image
Б.Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа

Подробнее...
default image
Макрон: Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

Подробнее...
default image
Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой

Подробнее...
default image
Украина может запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает С.Сквярнялису обратиться в Комиссию по вопросу дороги у его дома

Подробнее...
Происшествия

Шокирующие преступления в Англии

Фото pixabay.com

Англия – одна из популярных стран среди литовских эмигрантов, поэтому и жители Литвы с особым пристрастием отслеживают криминальную хронику в этой стране. Как оказалось, стать жертвой потенциальных террористов, хулиганов, бандитов или просто не в меру выпивших подростков можно и там.

Теракт на лондонском мосту

В результате ножевой атаки на лондонском мосту 29 ноября погибли мужчина и женщина, еще три человека госпитализированы. Как оказалось, погибшие — волонтеры, участники проекта  «Учимся вместе», социальной реабилитационной программы помощи заключенным, где выполняли волонтерские функции. Террорист, 28-летний Усман Хан, был участником этого семинара. По версии следствия, Усман Хан нанес первые ранения в ходе семинара по реинтеграции бывших заключенных, организованного Кембриджским университетом в центре Лондона, затем предполагаемый преступник покинул здание и продолжил нападать на прохожих на лондонском мосту.

Хан был известен властям, поскольку был осужден в 2012 году за терроризм. Его досрочно освободили в декабре 2018 года.

Усман Хан, подозреваемый в совершении теракта на лондонском мосту, ранее отбыл заключение по статье о терроризме и вышел из тюрьмы досрочно.

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон высказал мнение, что данный сценарий стал возможен из-за тех поправок в законодательство, которые были предприняты Лейбористской партией, находившейся у власти с 1997 по 2010 год.

Реагируя на критику Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил телеканалу Sky News, что осужденные террористы необязательно должны отбывать весь срок.

Согласно закону Англии и Уэльса об уголовном правосудии от 2003 года, при вынесении обвинительного приговора в отношении опасных преступников судья имеет возможность установить лишь минимальный срок отбытия заключения.

Подростки с мачете

Пятеро подростков были арестованы в городском кинотеатре Бирмингема в Великобритании после ранения семи полицейских. Среди них — девочка, которой только исполнилось 13 лет. Офицеров вызвали в кинотеатр Star City в субботу вечером, чтобы сообщить об опасных молодых людях, вооруженных мачете: два мачете и нож были конфискованы, а молодые люди, напавшие на офицеров, оставили ранения на их лицах. По подозрению в нападении были задержаны 13-летняя девочка, 14-летние мальчик и девочка, 19-летний юноша. Еще 14-летний подросток был задержан за вмешательство в работу полиции.

Следователи просят всех, кто стал свидетелем инцидента, связаться с полицией, чтобы поделиться имеющимися видео, фотографиями, записями или другой информацией. Начальник полиции Йен Грин сказал порталу standard.co.uk, что столкнулся с молодыми людьми, которые сознательно пытались создать проблемы: «Это была серьезная вспышка агрессии, пугающая семьи, которые пришли в кинотеатр. Мы столкнулись с сопротивлением, поэтому офицерам пришлось использовать даже электрошокер, чтобы восстановить порядок. Очевидно, что некоторые люди, которые пришли в кино, намеренно планировали создать там проблемы».

Жестокое убийство

Нередко в сводки криминальной хроники попадают  и эмигранты, в том числе и выходцы из стран Балтии.

В Великобритании подходит к завершению судебный процесс над гражданами Литвы Саулюсом Лемезонасом, Витаутасом Медецкисом и россиянином Олегом Борисовским, которые обвиняются в убийстве гражданина Латвии Сандриса А. Нападавшие до смерти избили свою жертву, затем запихнули его в спальный мешок и бросили на одной из улиц Бирмингема.

Как отмечает Birmingham Live, тело бездомного нашли 6 ноября 2018 года. Эксперты насчитали на теле 55-летнего Сандриса 50 ранений, включая повреждение головного мозга, сломанный нос и переломы ребер. Травмы могли быть нанесены за 12 часов до смерти. Следствие установило, что накануне гибели бездомный латыш вместе с такими же бездомными из Литвы гостил у 60-летнего Борисовского. Более двух суток в квартире распивали алкоголь, а затем сосед увидел, как трое мужчин выносят из квартиры какой-то мешок и бросают его на улице.

Сосед сразу же сообщил об этом экстренным службам. Подозреваемых задержали, при проверке в телефоне Медецкиса полиция обнаружила видео, как раненый Сандрис А. стонет, когда его избивают ночами. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступники, бросив тело, отправились в ближайший магазин за алкоголем.

Представитель полиции графства Уэст-Мидлендс Мишель Аллен заявила на суде, что перед своей смертью Сандрис испытывал сильную боль. «Мои мысли остаются с семьей Сандриса, я надеюсь, что вердикт суда вернет им веру в справедливость», — сказала Мишель Аллен, добавив, что у нападавших не было никаких оснований убивать мужчину.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600