Шокирующие преступления в Англии

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Англия – одна из популярных стран среди литовских эмигрантов, поэтому и жители Литвы с особым пристрастием отслеживают криминальную хронику в этой стране. Как оказалось, стать жертвой потенциальных террористов, хулиганов, бандитов или просто не в меру выпивших подростков можно и там.

Теракт на лондонском мосту

В результате ножевой атаки на лондонском мосту 29 ноября погибли мужчина и женщина, еще три человека госпитализированы. Как оказалось, погибшие — волонтеры, участники проекта «Учимся вместе», социальной реабилитационной программы помощи заключенным, где выполняли волонтерские функции. Террорист, 28-летний Усман Хан, был участником этого семинара. По версии следствия, Усман Хан нанес первые ранения в ходе семинара по реинтеграции бывших заключенных, организованного Кембриджским университетом в центре Лондона, затем предполагаемый преступник покинул здание и продолжил нападать на прохожих на лондонском мосту.

Хан был известен властям, поскольку был осужден в 2012 году за терроризм. Его досрочно освободили в декабре 2018 года.

Усман Хан, подозреваемый в совершении теракта на лондонском мосту, ранее отбыл заключение по статье о терроризме и вышел из тюрьмы досрочно.

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон высказал мнение, что данный сценарий стал возможен из-за тех поправок в законодательство, которые были предприняты Лейбористской партией, находившейся у власти с 1997 по 2010 год.

Реагируя на критику Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил телеканалу Sky News, что осужденные террористы необязательно должны отбывать весь срок.

Согласно закону Англии и Уэльса об уголовном правосудии от 2003 года, при вынесении обвинительного приговора в отношении опасных преступников судья имеет возможность установить лишь минимальный срок отбытия заключения.

Подростки с мачете

Пятеро подростков были арестованы в городском кинотеатре Бирмингема в Великобритании после ранения семи полицейских. Среди них — девочка, которой только исполнилось 13 лет. Офицеров вызвали в кинотеатр Star City в субботу вечером, чтобы сообщить об опасных молодых людях, вооруженных мачете: два мачете и нож были конфискованы, а молодые люди, напавшие на офицеров, оставили ранения на их лицах. По подозрению в нападении были задержаны 13-летняя девочка, 14-летние мальчик и девочка, 19-летний юноша. Еще 14-летний подросток был задержан за вмешательство в работу полиции.

Следователи просят всех, кто стал свидетелем инцидента, связаться с полицией, чтобы поделиться имеющимися видео, фотографиями, записями или другой информацией. Начальник полиции Йен Грин сказал порталу standard.co.uk, что столкнулся с молодыми людьми, которые сознательно пытались создать проблемы: «Это была серьезная вспышка агрессии, пугающая семьи, которые пришли в кинотеатр. Мы столкнулись с сопротивлением, поэтому офицерам пришлось использовать даже электрошокер, чтобы восстановить порядок. Очевидно, что некоторые люди, которые пришли в кино, намеренно планировали создать там проблемы».

Жестокое убийство

Нередко в сводки криминальной хроники попадают и эмигранты, в том числе и выходцы из стран Балтии.

В Великобритании подходит к завершению судебный процесс над гражданами Литвы Саулюсом Лемезонасом, Витаутасом Медецкисом и россиянином Олегом Борисовским, которые обвиняются в убийстве гражданина Латвии Сандриса А. Нападавшие до смерти избили свою жертву, затем запихнули его в спальный мешок и бросили на одной из улиц Бирмингема.

Как отмечает Birmingham Live, тело бездомного нашли 6 ноября 2018 года. Эксперты насчитали на теле 55-летнего Сандриса 50 ранений, включая повреждение головного мозга, сломанный нос и переломы ребер. Травмы могли быть нанесены за 12 часов до смерти. Следствие установило, что накануне гибели бездомный латыш вместе с такими же бездомными из Литвы гостил у 60-летнего Борисовского. Более двух суток в квартире распивали алкоголь, а затем сосед увидел, как трое мужчин выносят из квартиры какой-то мешок и бросают его на улице.

Сосед сразу же сообщил об этом экстренным службам. Подозреваемых задержали, при проверке в телефоне Медецкиса полиция обнаружила видео, как раненый Сандрис А. стонет, когда его избивают ночами. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступники, бросив тело, отправились в ближайший магазин за алкоголем.

Представитель полиции графства Уэст-Мидлендс Мишель Аллен заявила на суде, что перед своей смертью Сандрис испытывал сильную боль. «Мои мысли остаются с семьей Сандриса, я надеюсь, что вердикт суда вернет им веру в справедливость», — сказала Мишель Аллен, добавив, что у нападавших не было никаких оснований убивать мужчину.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ