Руководство Литвы поздравляет президента Турции с Днем Республики

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Руководство Литвы во вторник поздравляет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем Республики.

По случаю национального праздника президент Гитанас Науседа пожелал Турции и всему ее народу мира, благосостояния и успехов, а также – более тесного двустороннего сотрудничества с Литвой.

«Я надеюсь, что двустороннее сотрудничество Литвы и Турции и общее членство обеих стран в НАТО будет способствовать обеспечению безопасности наших государств. Желаю, чтобы в ближайшие годы перед нашими гражданами открылось еще больше возможностей проведения в жизнь совместных идей и развития новых видов деятельности в областях предпринимательства, туризма, культуры, образования и науки», – говорится в поздравлении главы государства.

Между тем премьер Саулюс Сквярнялис желает Турции процветания и благосостояния в будущем.

«Пользуясь случаем, хочу порадоваться прекрасным отношениям и сотрудничеству между нашими странами. Я убежден, что партнерство Литвы и Турции будет активно развиваться в будущем, а дружественные отношения будут поддерживаться и укрепляться», – говорится в поздравлении премьера.