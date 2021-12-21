Рупшис: Германия – главный союзник Литвы

Цорн после встречи выразил удовлетворение результатами сотрудничества двух стран и предложенными Литвой условиями для учений.

«Литва предоставляет нам прекрасные условия для учений, поэтому я оптимистично настроен и относительно следующего года, когда прибудет другая смена военных, что условия будут такими же самыми», — сказал главком ВС Германии.

Главнокомандующие армиями Литвы и Германии обсудили двустороннее сотрудничество морских и специальных сил, ситуацию с безопасностью в регионе, готовность международного батальона в Литве и его роль в обеспечении сдерживания на восточном фланге Альянса, а также участие в международных миссиях.

Главкомы ВС также встретились со служащими в батальоне военными. В этой единице служит в общей сложности около 1,1 тыс. военных.

Германия также инвестирует в военную инфраструктуру в Литве, а Литва покупает у Германии военную технику и оборудование за сотни миллионов евро.

В последнее время Литва стала основным партнером Германии в международных операциях в Мали и Средиземном море.

Foto: št. srž. Virginijus Stonys/ kariuomene.lt

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