Рупшис: Германия – главный союзник Литвы

Германия является главным союзником Литвы, размещенные в стране германские военные находятся в состоянии самой высокой боевой готовности, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.
«Германия является нашим главным союзником, и их присутствие (германских военных — ред.) в Литве обеспечивает и сдерживание, и готовность к обороне нашего государства и региона», — сказал во вторник в Рукле генерал-лейтенант, который встретился с генеральным инспектором ВС Германии — Бундесвера Эберхардом Цорном.
Военные Германии и других стран служат в Литве в размещенном здесь с 2017 года батальоне НАТО, немцы, приславшие сюда около 550 военнослужащих, осуществляют командование этой военной единицей.
Цорн после встречи выразил удовлетворение результатами сотрудничества двух стран и предложенными Литвой условиями для учений.
«Литва предоставляет нам прекрасные условия для учений, поэтому я оптимистично настроен и относительно следующего года, когда прибудет другая смена военных, что условия будут такими же самыми», — сказал главком ВС Германии.
Главнокомандующие армиями Литвы и Германии обсудили двустороннее сотрудничество морских и специальных сил, ситуацию с безопасностью в регионе, готовность международного батальона в Литве и его роль в обеспечении сдерживания на восточном фланге Альянса, а также участие в международных миссиях.
Главкомы ВС также встретились со служащими в батальоне военными. В этой единице служит в общей сложности около 1,1 тыс. военных.
Германия также инвестирует в военную инфраструктуру в Литве, а Литва покупает у Германии военную технику и оборудование за сотни миллионов евро.
В последнее время Литва стала основным партнером Германии в международных операциях в Мали и Средиземном море.
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