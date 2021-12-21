У ДГБ нет данных о том, чтобы в Вильнюсе готовили переворот в Украине – Яунишкис

По словам Яунишкиса, у разведки нет оснований для такой оценки.

В ноябре украинские СМИ сообщили, что в одно и то же время в Вильнюсе побывали самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов и группа влиятельных деятелей политики и медиа этой страны.

Эта информация была обнародована спустя четыре дня после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о «представителях России», пытавшихся вовлечь Ахметова в заговор с целью совершения переворота в Украине.

Снятый в Литве бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что праздновал с другими украинцами день рождения известного украинского телеведущего Савика Шустера, который родом из Вильнюса. В праздновании в ресторане Neringa участвовал и член Сейма Зингерис, однако Ахметова среди гостей не было.

Глава ДГБ сказал, что еще ведется расследование относительно посещений этими украинцами Литвы и выясняется, кто их здесь снимал.

«Однако у нас нет информации, подтверждающей, что здесь обсуждался какой-либо переворот или свержение», — сказал Яунишкис.

Десять парламентариев вызвали в Сейм директора ДГБ, чтобы он ответил на 16 подписанных ими вопросов, разделенных на темы «О Беларуси и санкциях», «О Зингерисе и Украине», «О Тайване и Китае», «О компетенции ДГБ во внешней политике Литвы при оценке ее в аспекте национальной безопасности».

На большую часть вопросов глава ДГБ ответил, что не располагает данными о представленных политиками предпосылках или что вопросы лежат за пределами компетенции разведслужбы.

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