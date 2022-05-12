Рупшис: вступление Финляндии и Швеции в НАТО — «головная боль» России

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО стало бы «большой головной болью «России, заявил командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.

«Если смотреть на элементарную арифметику, нас сейчас 30, а будет 32 государства. Но если посмотреть на прочие цифры, то у нас будет очень серьезный собственный потенциал, потому что финские, шведские вооруженные силы, особенно экономический потенциал Швеции и потенциал государства в развитии своих вооруженных сил — это большая головная боль, и не только головная для России. Действительно сделали это собственными руками», — сказал журналистам Рупшис.

По словам генерал-лейтенанта, вступление этих двух скандинавских стран в Альянс значительно укрепит регион Балтийского моря, поскольку он станет «практически внутренним морем НАТО».

«С оперативной точки зрения, с точки зрения нашей обороны, особенно Пятой статьи это, я бы сказал, создает хорошие условия, создает проблему для России», — подчеркнул главком армии.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг выразили поддержку вступлению страны в НАТО, подчеркнув, что членство Финляндии в блоке укрепит безопасность страны и «весь оборонный альянс».

Начавшееся 24 февраля вторжение России в Украину резко изменило отношение финского общества и политиков к перспективе вступления в НАТО с точки зрения защиты от потенциальной агрессии Кремля. Страна проводила политику нейтралитета со времен Второй мировой войны.

Правящая партия Швеции объявит о своей позиции по членству в НАТО в воскресенье.

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