Конгресс США принял законопроект по долгам Украины

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Палата представителей американского Конгресса в среду приняла несколько законопроектов, связанных с ситуацией в Украине. Об этом сообщает The Hill 11 мая.

Так, один из законопроектов направлен на всеобъемлющее облегчение долгового бремени Украины. За него проголосовали 352 конгрессмена, еще 56 высказались против – все республиканцы.

Документ предписывает американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный Банк, немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях. Он также поручает статс-секретарям и казначействам помочь обеспечить комплексное облегчение долгов Украины перед другими правительствами и группами коммерческих кредиторов.

Второй законопроект направлен на то, чтобы исполнительная власть США была обязана добиваться «максимально возможной степени» исключения российских должностных лиц из участия во встречах, заседаниях и других мероприятий «Группы двадцати», Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам.

За данный проект проголосовали 416 конгрессменов, против – два.

Третий законопроект касается необходимости соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, веденных США в отношении РФ и Беларуси. Он был одобрен 418 голосами.

Согласно базе данных Конгресса, все три документа теперь должны поступить на рассмотрение сената.

Ранее МВФ предрек резкий рост госдолга Украины из-за резкого роста дефицита бюджета и падения ВВП. Этот показатель останется на высоком уровне в ближайшие пять лет.