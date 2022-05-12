Власти Финляндии сделали заявление о членстве в НАТО

Фото Пресс-службы президента Украиины

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер страны Санна Марин выступили за незамедлительное членство страны в НАТО. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 12 мая.

«Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно», – говорится в заявлении президента и премьера страны.

Ниинисте и Марин также выразили надежду, что шаги на национальном уровне для вступления в Альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.

«Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс», – отметили власти страны.

Ранее в МИД России заявили, что вхождение Финляндии в НАТО не укрепит безопасность страны. В этом случае российские военные будут рассматривать «все необходимые меры».