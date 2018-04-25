Ryanair приостановил выплаты за отмененные рейсы

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Ирландская авиакомпания предложила пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за коронавируса подождать до конца пандемии или согласится на ваучер.

Поначалу, Ryanair сразу предложил клиентам возврат денег, в соответствии с инструкциями Евросоюза, однако, в последнее время пассажиры начали получать майлы в которых авиаперевозчик предлагает альтернативу виде ваучера, действительного сроком 12 месяцев.

Платежи, Ryanair приостановил ссылаясь на необходимость сохранять стабильность компании.

Права пассажиров, чьи рейсы были отменены, перечислены в регуляции ЕС № 261/2001. Согласно этой регуляции, авиалиния, отменившая рейс, должна либо вернуть пассажиру деньги за билет, либо предоставить место на другом рейсе.

Однако, Европейская инструкция была заморожена министром транспорта Шейном Россом, разрешившим авиакомпаниям и турагенствам делать возвраты ваучерами.

Не вполне ясно и предложение 12 месячного ваучера, поскольку согласно Ирландскому закону, с 2 декабря 2019г. в силу вступили новые правила для подарочных ваучеров: срок действия 5 лет, возможность использования любого баланса и запрет именных подарков.