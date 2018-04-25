Прокуратура начала расследование о нарушениях в Клайпедской университетской больнице

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Клайпедская окружная прокуратура в пятницу сообщила о начале досудебного расследования по нарушениям в Клайпедской университетской больнице.

Расследование начато в связи с нарушениями правил борьбы с эпидемиями или заразными заболеваниями, требований безопасности работников и несоответствием занимаемым должностям.

Прокуратура решила начать расследование после рассмотрения поступившего в нее заявления за подписью министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, которое основывается на установленных во время проверок в этой больнице обстоятельствах и выводах.

В ходе расследования прокуроры постараются установить причины, в силу которых в больнице распространился коронавирус, а лиц, ответственных за выполнение требований правовых актов.

Прокуратура отмечает, что досудебное расследование начато не из-за вероятно совершённого конкретным лицом преступного деяния, а чтобы дать объективную оценку, есть ли основание трактовать упомянутые в заявлении министерства обстоятельства как преступную деятельность.

В этом досудебном расследовании подозреваемых в данный момент нет.

В конце прошлой недели из-за нарушений инфекционного контроля остановлена деятельность части отделений Клайпедской университетской больницы.

Учредитель больницы — Клайпедское городское самоуправление.

А. Верига в понедельник сообщил, что в больнице возникли высокие риски заражения коронавирусом и для персонала, и для пациентов, не был должным образом организован инфекционный контроль.