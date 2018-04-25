Ryanair сообщил об изменении структуры тарифов

Ирландская авиакомпания Ryanair изменила структуру тарифов, а также добавила предзаказ питания.

Теперь пассажиры могут выбрать три варианта тарифов:

Value. Он остается самым бюджетным. При его покупке на борт самолета можно взять лишь маленькую кладь размером 40×25×20 см.

Regular. Раньше этот тариф назывался Plus и включал приоритетную посадку и две ручных клади, а также бесплатный выбор пассажирского кресла и перевозку 20 кг багажа. Теперь компания убрала из него возможность взять 20 кг багаж.

Plus. Тариф включает провоз маленькой ручной клади, бесплатный выбор стандартного места, 20 кг багажа и и возможность регистрации в аэропорту без дополнительной платы. Ранее он позволял изменить дату вылета, взять две сумки в качестве маленькой клади.

Кроме того, авиаперевозчик добавил услугу предзаказа питания на борту. Пассажиры могут выбрать закуски (snack), чай, кофе и воду.