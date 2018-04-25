Рыбакам на заметку: с 3 февраля запрет на ловлю щук

Фото pixabay.com

В этом году запрет на ловлю щук вступит в силу не с 1 февраля, а с 3 февраля, сообщает Министерство защиты окружающей среды.

Сообщается, что этот запрет обычно вступает в силу с 1 февраля и длится до 20 апреля, но в тех случаях, когда первый день запрета выпадает на выходные, он вступает в силу в первый день после выходных.

Поскольку в этом году 1 февраля выпадает на субботу, щук будет запрещено ловить с понедельника, 3 февраля.