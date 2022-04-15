Рынок недвижимости охлаждается

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Девелоперские компании Citus, Realco и Hanner отметили, что покупатели жилья в марте отреагировали на военные действия в Украине, но девелоперы также были осторожны и приостановили внедрение новых проектов из-за неопределенности спроса и роста стоимости строительства, сообщает BNS.

По данным компании Hanner, в марте на первичном рынке недвижимости в Вильнюсе было продано 114 квартир — на 90 проц. меньше, чем в марте 2021 года, и в четыре раза меньше, чем в феврале (445 сделок).

«Прерванные цепочки поставок из Украины, России и Беларуси, а также удвоение цен на металл сделали окончательную стоимость строительства неясной. В результате некоторые застройщики остановили или приостановили продажу квартир, некоторые из них предложили бронирование без окончательной цены», — сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

По данным компании Hanner, средняя стоимость за квадратный метр жилья в конце марта в Вильнюсе составляла 2719 евро, подскочив за месяц на 1,7%.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис прогнозирует, что поставка строительных материалов и их цены останутся самой большой проблемой для девелоперов во втором квартале, но ожидается, что внезапный рост цен на материалы будет недолгим. Сроки завершения многих проектов придется перенести на 3 месяца, а то и на полгода.

Другая компания, Realco, совершила в Вильнюсе в марте 126 сделок по продаже жилья – в 7,5 раза меньше, чем в марте прошлого года (935), а за три месяца нынешнего года – 920 сделок (за тот же период прошлого года — 2285). По данным компании, ситуация на рынке жилья динамична и меняется почти ежедневно.

В марте в Вильнюсе зарезервировано 158 новых квартир и коттеджей, а 3,33 тысячи остаются вакантными, сообщает компания Citus. По данным этой компании, в марте средние цены на квартиры выросли с 2886 до 2960 евро за квадратный метр.

Глава компании Citus Мантас Гальдикас отметил, что клиенты теперь более решительны, поэтому эффективность продаж остается неизменной. М. Гальдикас прогнозирует, что спрос на жилье снова начнет расти в ближайшие 2-4 месяца.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt