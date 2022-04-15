Инфраструктура ИАЭС 

Игналинская атомная электростанция получила разрешение Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики на транспортировку радиоактивных отходов на площадку могильника для короткоживущих, очень низкоактивных отходов и впервые провести испытания с радиоактивными отходами в этом могильнике.

В 2021 году Игналинская АЭС успешно завершила первый этап, в ходе которого были построены сооружения могильника и подготовлена к эксплуатации инфраструктура для окончательного захоронения короткоживущих, очень низкоактивных отходов.

Могильник для короткоживущих, очень низкоактивных отходов представляет собой установку, где будут размещаться радиоактивные отходы без намерения в дальнейшем их извлекать. ГП ИАЭС планирует размещать отходы в могильнике в 2022–2038 гг., а затем закрыть его. Из-за низкой радиоактивности отходов активный административный контроль за могильником после его закрытия продлится 30 лет, а пассивный контроль планируется еще 70 лет. По истечении этого срока территория могильника будет доступна для использования без каких-либо ограничений.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ