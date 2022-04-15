Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Набирает обороты летний сезон в авиации, и объединяющая аэропорты Литвы компания Lietuvos oro uostai улучшила прогноз потоков пассажиров и полетов на 2022 год.

Подсчитано, что число пассажиров в этом году должно составить около 4,4 млн, а полетов – около 49,5 тыс., то есть на 4% и на 3%, соответственно, больше, чем прогнозировалось раньше (4,2 млн и около 48 тыс., соответственно).

«Как в феврале, так и в марте пассажиропоток в сети Lietuvos oro uostai превышает прогнозировавшийся спрос, показатели заполняемости самолетов превысили прежний прогноз и уже сейчас достигают 60-70%, так что спрос на очень высоком уровне и стремительно приближается к 2019 году. Подобная ситуация и динамика во многих странах Европы», – сказал руководитель Lietuvos oro uostai по авиационным услугам Ауримас Стиклюнас.

По его словам, общие дневные потоки пассажиров в аэропортах приближаются к 80% потока, имевшего место в 2019 году. В Каунасском аэропорту темпы восстановления самые высокие – в некоторые дни пассажиропоток превышал допандемийный период.

В 2019 году, который считается рекордным для литовской авиации, аэропорты страны обслужили 6,5 млн пассажиров.

При оценке новых результатов принимались во внимание прекращение полетов в Украину, новые направления, дополнительные полеты и возрастающая заполняемость самолетов.

Тем временем латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что в предстоящий летний сезон 2022 года, который начался 27 марта, планирует предложить полеты в целом по 92 маршрутам из Риги, Таллина, Вильнюса и Тампере.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс говорит, что «этот год уже начался со значительно больших объемов. Теперь мы предлагаем нашим клиентам все более широкие возможности для путешествий, в том числе различные направления для отдыха. В свою очередь, в мае мы откроем нашу первую базу за пределами стран Балтии – в Тампере».

Авиакомпания планирует предложить рейсы в общей сложности по 64 направлениям из Риги, 13 — из Таллина, 12 — из Вильнюса, а также 7 направлениям из Тампере.

В связи с действующими ограничениями в воздушном пространстве компания приняла решение приостановить в предстоящий летний сезон запланированные рейсы из Риги в Баку и Ереван.

Кроме того, airBaltic продолжает предлагать широкие возможности авиасообщения из Риги, Таллина и Вильнюса в ведущие европейские деловые центры и транзитные узлы. Также airBaltic предлагает большой выбор направлений для отдыха из Риги (Латвия). С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании www.airbaltic.com.

По словам М. Гаусса, мы по-прежнему обеспечим наилучшее сообщение с Литвой.

Авиакомпания предлагает прямые перелеты между Вильнюсом и Амстердамом, Берлином, Дублином, Дубровником, Киевом, Лондоном, Мюнхеном, Осло, Парижем и Таллином, а также удобное сообщение через Ригу.

В мае откроются прямые перелеты из Вильнюса в Гамбург. Рейсы с 3 мая на самолете Airbus A220-300 будут осуществляться трижды в неделю, сообщила компания.

«Сообщение с этим экономически сильным германским городом будет способствовать улучшению сообщений в целом и откроет дополнительные возможности как для привлечения инвесторов, так и для поощрения въездного туризма», – отметил Ауримас Стиклюнас.

Новое направление открывает и бюджетный авиаперевозчик Wizz Air – из Вильнюса в Сплит (Хорватия). Сообщается, что цены начинаются с 19,99 евро.

В Хорватию ежегодно ездит немалое количество жителей Литвы. Сплит – самый крупный город Далмации. Это самый теплый регион Хорватии, где держится приятная погода с ранней весны до поздней осени.

«Мы рады, что можем предложить нашим клиентам новые направления в Европе. Прямой рейс из Вильнюса в Сплит — это отличный вариант для отпуска всей семьей», – сказала представитель Wizz Air Жужа Трубек.