Рынок новых автомобилей в этом году вырос на 48%

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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В Литве за шесть месяцев этого года было зарегистрировано 26162 новых легковых автомобиля — на 48% больше, чем в прошлом году (17879), сообщает издание AutoTyrimai, основываясь на данных Regitra.

«Интенсивный реэкспорт остается ключевым фактором быстрого роста: 2144 новых автомобилей, зарегистрированных в июне (из них: Fiat — 2020, Jeep — 53 и 39 Alfa Romeo), были сняты с учёта ещё до конца месяца, и не менее 27 будут сняты с учёта в ближайшем будущем», — отмечает AutoTyrimai.

В июне регистрация частных автомобилей подскочила на 42% до 4550, в то время легковых коммерческих — на 9% до 412.

В прошлом месяце бренд Fiat продолжал доминировать на рынке (2427 единиц), вторую позицию заняла Toyota (515 единиц), третью — Volkswagen (416 единиц) и Renault на четвёртом месте (247 единиц). Среди престижных брендов на этот раз лидером был BMW (65).