Сокращается объем российской продукции на литовском телевидении

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Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) отмечает, что объёмы российской продукции в телевизионных программах Литвы становятся меньше.

Как сообщает комиссия после оценки данных мониторинга за 2018 год и этого года, среди продукции производства других стран доминируют Соединённые Штаты Америки.

«Продукция российского производства была второй по объёмам в телевизионных программах, но очевидно, что в 2019 году доля российского производства в сравниваемых телепрограммах сократилась более чем на 20 часов: в 2018-м общее количество передач в неделю составило 95 час. 33 мин., а в 2019 г. — 75 час. 6 мин.», — отмечает комиссия.

По данным LRTK, как и в прошлом году, российская продукция в основном транслировалась на телеканалах Lietuvos rytas TV и BTV — по 40 час. 31 мин. и 17 час. 35 мин. в неделю. На этих телеканалах эти трансляции также сократились — в прошлом году телевиканал Lietuvos rytas транслировал российские передачи и фильмы в течение 46 час. 36 мин., BTV — 38 час. 9 мин.

BNS