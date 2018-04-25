Рынок жилья: чего ожидать после рекордного года?

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Прошлый год стал нерядовым для литовского рынка жилья, а последний квартал превзошел все ожидания. Растущий спрос и еле поспевающее за ним предложение обусловили рост цен на жилье, однако доходы населения росли еще быстрее, это позволило доступности жилья оставаться на рекордно высоком уровне. Рекордный год закончился и возникает вопрос – чего ожидать в этом году.

«Быстрый рост доходов и позитивные ожидания стимулировали спрос, поэтому жители, по крайней мере, в крупных городах, покупали все, что строилось. Рынок жилья в Вильнюсе, пожалуй, был самым активным в истории», – прокомментировал старший экономист Swedbank Витянис Шимкус.

По его словам, в последнем квартале прошлого года было продано 3339 квартир, почти половина из которых была новой постройки. В 2018 г. возникли опасения по поводу переизбытка жилья, но за последний год предложения в жилищном фонде сократились.

«За год цены на жилье в Вильнюсе выросли почти на 10 процентов. Квартиры в домах, как новой, так и старой постройки, дорожали меньше, но рост доли более дорогих квартир способствовал повышению планки средних цен. Тем не менее, из-за значительного роста доходов и относительно низких процентных ставок, доступность осталась близкой к историческому максимуму. Жители Вильнюса зарабатывали в среднем на 40 процентов больше минимального необходимого дохода для покупки квартиры площадью 55 кв. м. », – говорит В. Шимкус.

По словам экономиста Swedbank, рынок жилья в Каунасе также был активным. Продажи нового жилья опередили докризисный пик, в то время как продажи жилья старой постройки остались на высоком уровне. Доступность жилья в Каунасе остается самой высокой среди крупных городов. Заработная плата в Каунасе быстро росла, почти на 15 процентов, немногим отставали цены на жилье – с ростом на 12,4 процента.

«Количество операций в портовом городе оставалось относительно стабильным: цены выросли в среднем на 2,5 процента. Рост заработной платы был ниже, чем в других крупных городах, но все же двузначный. Благодаря этим факторам доступность жилья в Клайпеде росла быстрее всего, и Клайпеда практически догнала Каунас», – говорит В. Шимкус.

Какова ситуация в Таллине и Риге?

По словам экономистов Swedbank, в Таллине рост цен на жилье по сравнению с ростом доходов снижает доступность жилья уже четвертый квартал подряд. Цены росли почти на 9 процентных пунктов быстрее, чем заработная плата, но доступность жилья для жителей Таллина остается аналогичной, как и для вильнюсцев.

В Риге доступность жилья остается самой высокой среди балтийских столиц, где цены на жилье и заработная плата росли одинаковыми темпами – 6 процентов в год.

«Индекс доступности в Риге немного вырос благодаря снижению процентных ставок. Рынок капитала в Латвии остается наименее активным: на тысячу жителей Риги заключается в два раза меньше сделок, чем в Вильнюсе или Таллине», – комментирует В. Шимкус.

Какое влияние на рынок жилья окажет коронавирус?

Экономисты Swedbank отмечают, что начало этого года вновь ознаменовалось активностью и ростом цен на рынке жилья. Однако пандемия и ее негативные экономические последствия вскоре должны отразиться на этих тенденциях.

«Доступность жилья в Литве близка к рекордно высокой, а доходность от аренды жилья во всех городах – близка к историческому показателю. Это означает, что цены на жилье не завышены, в последние годы цены росли, наряду с ростом доходов от арендной платы и заработной платой, что отражает реальный, а не спекулятивный спрос», – говорит Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank.

По мнению экономиста, карантин, опасения за будущее и возможные колебания доходов, вероятно, на какое-то время заморозят рынок жилья. Однако даже при снижении количества сделок предпосылок для резкой коррекции цен нет.

«Несмотря на возможную напряженность в этом году активность на рынке жилья должна поддерживаться в среднесрочной перспективе за счет фундаментального спроса – растущего населения и возможностей, высокой доступности и низких процентных ставок», – прокомментировал Н. Мачюлис.

По словам главного экономиста Swedbank, мир столкнулся с небывалым в современной истории шоком. Однако, в отличие от кризиса 2008 года, как жители, так и компании в Литве хорошо подготовлены, экономика остается сбалансированной и неперегретой. Экономических потрясений вряд ли удастся избежать, но пока причин, которые могут оставить серьезные шрамы,– нет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ