default image
Коронавирус молодеет

Подробнее...
default image
ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, на простой - около 1 тыс. человек

Подробнее...
default image
Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

Подробнее...
default image
А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Подробнее...
default image
Совбез ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд на программы борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Глава Oro navigacija: второй квартал будет худшим в истории

Подробнее...
default image
А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Подробнее...
default image
Заболеют две трети. Почему Швеция без карантина

Подробнее...
default image
"Возьмите моих детей": из-за карантина страдают дети из семей соцриска и пенсионеры

Подробнее...
default image
В Европе отказываются считать коронавирус страховым случаем

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Подробнее...
default image
Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

Подробнее...
default image
США закупили материалы медицинского назначения из России

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

Подробнее...
default image
Очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось – СОГГЛ

Подробнее...
default image
В Украине уже почти 900 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса

Подробнее...
Виленский Вестник

Отсрочка оплаты за услуги тепловых сетей

Фото pixabay.com

Как проинформировали в Вильнюсских тепловых сетях, чтобы облегчить финансовые трудности, компания будет оценивать ситуацию клиентов на индивидуальной основе и предложит предоставить данные о финансовых трудностях.

За время карантина не будет начисляться пеня за просроченную плату за услуги. Кроме того, не будут приниматься меры взыскания. Но потребитель должен представить данные об отсутствии доходов. В обычном порядке пеня составляет 0,02 проц. от суммы за каждый просроченный день.

Учитывая ситуацию в период карантина, не будут рассылать напоминания и предупреждения о взыскании задолженности клиентам, испытывающим финансовые трудности. Кроме того, будет приостановлено досудебное взыскание.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600