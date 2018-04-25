Отсрочка оплаты за услуги тепловых сетей

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Как проинформировали в Вильнюсских тепловых сетях, чтобы облегчить финансовые трудности, компания будет оценивать ситуацию клиентов на индивидуальной основе и предложит предоставить данные о финансовых трудностях.

За время карантина не будет начисляться пеня за просроченную плату за услуги. Кроме того, не будут приниматься меры взыскания. Но потребитель должен представить данные об отсутствии доходов. В обычном порядке пеня составляет 0,02 проц. от суммы за каждый просроченный день.

Учитывая ситуацию в период карантина, не будут рассылать напоминания и предупреждения о взыскании задолженности клиентам, испытывающим финансовые трудности. Кроме того, будет приостановлено досудебное взыскание.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt