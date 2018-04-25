В столице установят памятник президенту Смятоне

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

На совещании правительства Литвы был одобрен подготовленный премьер-министром документ о формировании рабочей группы для организации конкурса на создание памятника подписанту Акта о независимости Литвы от 16 февраля, председателю Государственного совета Литвы, президенту Литвы Антанасу Смятоне, пишет madeinvilnius.lt.

Памятник предлагается установить на проспекте Гядимино, у дома номер 13. «Трудно найти другую такую личность в довоенной Литве, которая могла бы сравниться с Антанасом Смятоной. Мы обязаны должным образом почтить и увековечить память первого президента Литвы, который дольше других занимал этот пост, яркого интеллектуала, активного общественного деятеля, страстного хранителя литовской идентичности, талантливого публициста, создателя современной Литвы, творческого и решительного политика, который активно боролся за территориальную целостность Литвы», – сказал первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матуленис.

Было также решено, что канцелярия правительства обратится в Национальную земельную службу за получением разрешения на установку памятника на государственной земле по адресу проспект Гядимино, 13. Это место напрямую связано с историей воссоздания нашего государства. В 1918 г. здесь стояло здание, в котором работал Государственный совет. Его возглавлял А. Смятона. Там заседало первое правительство под руководством Аугустинаса Вольдемараса и Миколаса Шляжявичюса. В этом здании издавали периодическое информационное издание «Новости временного правительства». Об этих исторических фактах свидетельствуют памятные доски на здании.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt