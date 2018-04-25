Как карантин повлиял на жизнь жителей столицы

Фото vilnius.lt/Cаулюс Жюра

В интервью «Русскому радио» мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отметил, что жители города, по его мнению, довольно хорошо соблюдают карантин. Тех, кто пользуется общественным транспортом, в 5 раз меньше, а тех, кто пользуется автомобилями, – в 3 раза меньше. Появилось очень много добровольцев, которые оказывают помощь во всех сферах.

«Дезинфицируются не только общественные пространства, но и улицы. Дезинфекция улиц в первую очередь проводится в спальных районах и в центральной части города, где пересекаются крупнейшие потоки транспорта и пешеходов», – сообщила Grinda в социальной сети Facebook.

«Дезинфекция общественных городских пространств и улиц в настоящее время критически важна, поскольку инфицированные новым вирусом люди, не соблюдающие установленных во время карантина правил и запретов, в общественном пространстве распространяют вирус по воздуху, а он оседает на поверхностях. Значит, заразиться можно, даже не имея никакого близкого контакта с носителем вируса», – сообщило Вильнюсское муниципальное предприятие.

Чтобы защитить здоровье жителей Вильнюса, во время карантина столичный муниципалитет временно оградил детские игровые площадки, уличные тренажеры, баскетбольные, футбольные площадки, теннисные корты, шахматные столы, столы для настольного тенниса и т. д. Ограждают и места отдыха.

Комментируя проблемы дистанционного обучения школьников, мэр отметил, что Министерство образования закупает компьютеры, чтобы дать детям из бедных семей. В столице также есть общественная инициатива, чтобы одолжить компьютеры или подарить эти компьютеры семьям.

Говоря о своем личном распорядке, мэр отметил, что заканчивает работу в 12 часов ночи. В 8 утра опять на ногах. Я знаю очень много таких людей, которые работают сейчас без отдыха. Конечно, есть люди, которые не могут работать сейчас. Есть третья группа, самая большая, для которых работа продолжается, но нужно все организовать. Учителя – одна из этих групп. Я думаю, что эта группа очень важная. Хочу поддержать и попросить этих людей, чтобы мы нашли новые формы работы и внедрили творческие инициативы, которые, возможно, останутся и после карантина».