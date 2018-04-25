default image
Коронавирус молодеет

Подробнее...
default image
ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, на простой - около 1 тыс. человек

Подробнее...
default image
Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

Подробнее...
default image
А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Подробнее...
default image
Совбез ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд на программы борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Глава Oro navigacija: второй квартал будет худшим в истории

Подробнее...
default image
А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Подробнее...
default image
Заболеют две трети. Почему Швеция без карантина

Подробнее...
default image
"Возьмите моих детей": из-за карантина страдают дети из семей соцриска и пенсионеры

Подробнее...
default image
В Европе отказываются считать коронавирус страховым случаем

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Подробнее...
default image
Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

Подробнее...
default image
США закупили материалы медицинского назначения из России

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

Подробнее...
default image
Очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось – СОГГЛ

Подробнее...
default image
В Украине уже почти 900 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса

Подробнее...
Виленский Вестник

Как карантин повлиял на жизнь жителей столицы

Фото vilnius.lt/Cаулюс Жюра

В интервью «Русскому радио» мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отметил, что жители города, по его мнению, довольно хорошо соблюдают карантин. Тех, кто пользуется общественным транспортом, в 5 раз меньше, а тех, кто пользуется автомобилями, – в 3 раза меньше. Появилось очень много добровольцев, которые оказывают помощь во всех сферах.

«Дезинфицируются не только общественные пространства, но и улицы. Дезинфекция улиц в первую очередь проводится в спальных районах и в центральной части города, где пересекаются крупнейшие потоки транспорта и пешеходов», – сообщила Grinda в социальной сети Facebook.

«Дезинфекция общественных городских пространств и улиц в настоящее время критически важна, поскольку инфицированные новым вирусом люди, не соблюдающие установленных во время карантина правил и запретов, в общественном пространстве распространяют вирус по воздуху, а он оседает на поверхностях. Значит, заразиться можно, даже не имея никакого близкого контакта с носителем вируса», – сообщило Вильнюсское муниципальное предприятие.

Чтобы защитить здоровье жителей Вильнюса, во время карантина столичный муниципалитет временно оградил детские игровые площадки, уличные тренажеры, баскетбольные, футбольные площадки, теннисные корты, шахматные столы, столы для настольного тенниса и т. д. Ограждают и места отдыха.

Комментируя проблемы дистанционного обучения школьников, мэр отметил, что Министерство образования закупает компьютеры, чтобы дать детям из бедных семей. В столице также есть общественная инициатива, чтобы одолжить компьютеры или подарить эти компьютеры семьям.

Говоря о своем личном распорядке, мэр отметил, что заканчивает работу в 12 часов ночи. В 8 утра опять на ногах. Я знаю очень много таких людей, которые работают сейчас без отдыха. Конечно, есть люди, которые не могут работать сейчас. Есть третья группа, самая большая, для которых работа продолжается, но нужно все организовать. Учителя – одна из этих групп. Я думаю, что эта группа очень важная. Хочу поддержать и попросить этих людей, чтобы мы нашли новые формы работы и внедрили творческие инициативы, которые, возможно, останутся и после карантина».

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600