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Политика,Транспорт

ИАПЛ-СХС выступает против автомобильного налога

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) вновь защищает интересы наиболее чувствительной части общества.

12 марта 2020 года парламентарии зарегистрировали законопроект об изменении 9 статьи закона XIII-2690 о налоге на регистрацию моторных транспортных средств. Цель законопроекта – отсрочить на год вступление закона в силу.

Еще в декабре при принятии бюджета и связанных с ним законов удалось перенести этот срок на полгода. Однако с 1 июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду автомобиль, зарегистрированный в Литве, придется платить налог на загрязнение. ИАПЛ-СХС с этим не согласен.

Этот налог больше всего почувствуют жители регионов Литвы, получающие низкие доходы и для которых автомобиль – не роскошь, а средство первой необходимости, способ добраться до работы, для образовательных, медицинских, социальных учреждений. Введение налога на загрязняющие автомобили или других ограничений для владельцев старых автомобилей замедлит мобильность общества и заодно увеличит безработицу. Новый налог, безусловно, ухудшит положение наиболее уязвимой части нашего общества.

Члены парламентской фракции ИАПЛ-СХС предлагают, чтобы закон вступил в силу только с 1 июля 2021 года, т.е. отложить вступление его в силу и реализацию на один год, несмотря на давление со стороны Европейской комиссии.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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