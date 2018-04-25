С 1 марта в ЕС изменились классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

С 1 марта вступили в силу поправки к закону об оружии, которые главным образом касаются поездок охотников и спортсменов-стрелков по ЕС, кроме того, оружию теперь в зависимости от степени опасности будет присваиваться класс А, В или С.
Поправками к закону об оружии будет полностью внедрена директива ЕС об огнестрельном оружии. Изменения призваны унифицировать условия контроля за приобретением оружия и владением им в ЕС. На основании директивы оружию будет присвоен единый класс А, В или С, соответствующий степени опасности оружия.
Определение класса оружия не изменит внутригосударственные правила обращения с оружием, также не изменится ввоз оружия в третьи страны и вывоз оружия из них.
Директива запрещает с целью самозащиты и защиты своего имущества приобретать такое полуавтоматическое оружие с нарезным стволом, магазин которого вмещает более 20 патронов в случае пистолета и более 10 патронов – в случае ружья. Изменения касаются только огнестрельного оружия с нарезным стволом, стреляющего патронами центрального воспламенения. Такое оружие смогут впредь приобретать только стрелки, занимающиеся соответствующим видом спорта, коллекционеры и люди, занимающиеся историческими реконструкциями.
Директива уточняет также перемещение по ЕС акустического или приведенного в непригодное к стрельбе состояние оружия и регулирует другие мелкие изменения в коллекционировании и хранении оружия, а также в уточнении понятий.baltic-course.com
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