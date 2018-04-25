default image
Р.Маккарти: США в ближайшие годы пришлют в Литву на учения сотни военных

Подробнее...
default image
Великобританию и Данию свяжет самый длинный в мире электрокабель

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 6 новых случаев коронавируса, половина-в Каунасском районе

Подробнее...
default image
ЕС не допустит нового глобального карантина при второй волне пандемии

Подробнее...
default image
Для приезжающих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция

Подробнее...
default image
Испания простится с 28 тысячами жертв коронавируса

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса у задержанного мигранта самоизолировались восемь пограничников

Подробнее...
default image
США расширяют санкции против газопроводов РФ

Подробнее...
default image
Необходимости возвращаться к обязательному ношению масок пока нет – А. Вярига

Подробнее...
default image
С 16 июля в Латвии будут регистрировать всех прибывающие из-за границы путешественников

Подробнее...
default image
Вильнюс посетит министр армии США

Подробнее...
default image
Размещение военных США в Польше пойдет на пользу всему региону, говорит Г. Науседа

Подробнее...
default image
Во Франции могут ввести обязательный масочный режим в общественных местах

Подробнее...
default image
Интернет-голосования за границей не будет– спикер сейма Литвы

Подробнее...
default image
В Италии продлили введенные из-за COVID-19 ограничительные меры

Подробнее...
default image
Имущество Р. Карбаускиса и семьи Г. Ландсбергиса за год увеличилось на миллионы евро

Подробнее...
default image
Samsung огласила сроки появления 6G

Подробнее...
default image
На границе Литвы и Беларуси – очереди грузовиков

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатирования США

Подробнее...
default image
Имущество семьи президента Литвы состоит из недвижимости, почти 100 тыс. евро кредитов

Подробнее...
default image
Г.Науседа созывает Госсовет по обороне в связи со скорым стартом БелАЭС

Подробнее...
default image
В Украине карантин из-за COVID-19 продлят еще на месяц

Подробнее...
default image
В Литву прибывает секретарь Сухопутных сил США

Подробнее...
default image
Узбеки, прибывшие на работу в Каунас, скорее всего заразились на родине

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтвержден 21 случай коронавируса (обновлено)

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: стратегическое партнерство с Польшей успешное и прочное

Подробнее...
default image
ЕС разрешил лекарства с ГМО против коронавируса

Подробнее...
default image
Советник президента: новое предложение по бюджету ЕС - это "шаг вперед"

Подробнее...
default image
Администрация Трампа не будет отзывать визы у иностранных студентов

Подробнее...
default image
Великобритания переносит запуск 5G из-за запрета Huawei

Подробнее...
default image
Министр финансов В.Шапока: мы внесем безопасный бюджет

Подробнее...
default image
Г.Науседа прибыл в Польшу на торжества юбилея Грюнвальдской битвы

Подробнее...
default image
ЕС сократил "белый список" стран для открытия границ

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: дружба Литвы и Польши гарантирует, что страны Балтии не будут островом в Европе

Подробнее...
default image
Германия примет еще 928 беженцев из греческих лагерей

Подробнее...
default image
В связи со вспышкой коронавируса в каунасской компании проверяют 200 работников

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис и Г.Науседа в Польше отметят годовщину Грюнвальдской битвы

Подробнее...
default image
В Латвии введены новые ограничения в местах общественного питания

Подробнее...
default image
Растущие цены демонстрируют оживление экономики Литвы

Подробнее...
default image
Женщина с коронавирусом один раз проехалась в лифте и заразила 71 человека

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

С 16 июля в Латвии будут регистрировать всех прибывающие из-за границы путешественников

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С 16 июля в Латвии будут регистрироваться все приезжающие из-за границы, которые использовали услуги международных перевозчиков, постановило в среду правительство Латвии на внеочередном заседании.

Сначала данные о них будут собир аться в бумажном формате, но в течение нескольких недель планируется разработать электронную систему. Требование регистрироваться относится и к тем, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и яхтах.

Министры в среду заслушали доклад о контроле за приезжающими в Латвию в условиях пандемии Covid-19, подготовленный директором Госканцелярии Янисом Цитсковскисом.

Он ознакомил с данными Министерства внутренних дел о контроле за лицами, которые прибывают в Латвию из стран с высокой заболеваемостью Covid-19. В Латвии много людей, которые находятся под контролем и входят в поле зрения полиции, также несколько человек оштрафованы за несоблюдение 14-дневной изоляции.

Правительство поддержало предложение рабочей группы межведомственной координации о разработке электронной системы регистрации приезжих. Она может быть разработана в течение 2-3 недель, а до этого начиная с 16 июля все прибывшие в Латвию на самолетах, паромах или автобусах должны регистрироваться в бумажном формате.

Затем анкеты будут обрабатываться в зависимости от показателей заболеваемости в стране, откуда прибыл человек. Информация будет передаваться Центру профилактики и контроля заболеваний и Госполиции. Данные о приезжих будут удаляться через 14 дней.

Как информировал министр сообщения Талис Линкайтс, систему электронной регистрации прибывающих в Латвию людей разработает аэропорт «Рига» сначала для своих нужд, а затем она будет адаптирована и для других сфер. Также он указал, что в аэропорту необходимо обеспечить достаточные ресурсы пограничников для сбора анкет. Сейчас в аэропорту собирается 2000 анкет в день, а в будущем их количество может вырасти до 5000.

Цитсковскис добавил, что временная регистрация приезжих в бумажном формате не решит проблемы, когда граждане третьей страны прибывают в Латвию на автомашине, например, из Эстонии, но эту проблему решит регистрация абсолютно всех приезжих.

Представитель Государственной инспекции данных выразила опасение, что такая система не соответствует нормам прав человека и Общему регламенту о защите данных. На это премьер-министр Кришьянис Кариньш ответил, что задача инспекции — охранять личные данные, а правительства — сберечь жизнь людей.

Правительство также договорилось, что виды на жительство (ВНЖ) будут выдаваться только гражданам стран с низкой заболеваемостью Covid-19.

baltic-course.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.