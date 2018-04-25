С 16 июля в Латвии будут регистрировать всех прибывающие из-за границы путешественников

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С 16 июля в Латвии будут регистрироваться все приезжающие из-за границы, которые использовали услуги международных перевозчиков, постановило в среду правительство Латвии на внеочередном заседании.

Сначала данные о них будут собир аться в бумажном формате, но в течение нескольких недель планируется разработать электронную систему. Требование регистрироваться относится и к тем, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и яхтах.

Министры в среду заслушали доклад о контроле за приезжающими в Латвию в условиях пандемии Covid-19, подготовленный директором Госканцелярии Янисом Цитсковскисом.

Он ознакомил с данными Министерства внутренних дел о контроле за лицами, которые прибывают в Латвию из стран с высокой заболеваемостью Covid-19. В Латвии много людей, которые находятся под контролем и входят в поле зрения полиции, также несколько человек оштрафованы за несоблюдение 14-дневной изоляции.

Правительство поддержало предложение рабочей группы межведомственной координации о разработке электронной системы регистрации приезжих. Она может быть разработана в течение 2-3 недель, а до этого начиная с 16 июля все прибывшие в Латвию на самолетах, паромах или автобусах должны регистрироваться в бумажном формате.

Затем анкеты будут обрабатываться в зависимости от показателей заболеваемости в стране, откуда прибыл человек. Информация будет передаваться Центру профилактики и контроля заболеваний и Госполиции. Данные о приезжих будут удаляться через 14 дней.

Как информировал министр сообщения Талис Линкайтс, систему электронной регистрации прибывающих в Латвию людей разработает аэропорт «Рига» сначала для своих нужд, а затем она будет адаптирована и для других сфер. Также он указал, что в аэропорту необходимо обеспечить достаточные ресурсы пограничников для сбора анкет. Сейчас в аэропорту собирается 2000 анкет в день, а в будущем их количество может вырасти до 5000.

Цитсковскис добавил, что временная регистрация приезжих в бумажном формате не решит проблемы, когда граждане третьей страны прибывают в Латвию на автомашине, например, из Эстонии, но эту проблему решит регистрация абсолютно всех приезжих.

Представитель Государственной инспекции данных выразила опасение, что такая система не соответствует нормам прав человека и Общему регламенту о защите данных. На это премьер-министр Кришьянис Кариньш ответил, что задача инспекции — охранять личные данные, а правительства — сберечь жизнь людей.

Правительство также договорилось, что виды на жительство (ВНЖ) будут выдаваться только гражданам стран с низкой заболеваемостью Covid-19.