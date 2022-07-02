С 2035 года все новые автомобили в ЕС будут климатически нейтральными

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Начиная с 2035 года продающиеся в Евросоюзе новые автомобили не должны производить вредные выбросы. Об этом в ночь на среду, 29 июня, договорились Министры стран ЕС, ответственные за охрану окружающей среды.

Теперь должен быть достигнут компромисс с Европарламентом, который хочет с 2035 года полностью запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.