Тройка популярнейших партий в Литве: социал-демократы, консерваторы, демократы

Тройка самых популярных партий в Литве за месяц не изменилась: социал-демократы на первом месте в рейтинговой таблице, консерваторы на втором, демократы в лице «Во имя Литвы» — на третьем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos Rytas.
«Результат шести партий, представленных в Сейме, по сути тот же, только в список добавлена новая партия «Свобода и справедливость», это совсем неплохой результат. Они преодолевают пятипроцентный барьер, а Партия труда, по нашим оценкам, впервые не проходит в парламент», — сказал BNS руководитель Vilmorus Владас Гайдис.
Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, 14,5% респондентов проголосовали бы за оппозиционную Литовскую Социал-демократическую партию (ЛСДП) (15,7% в мае), правящий Союз Отечества – Литовские христианские демократы (СО-ЛХКД) получил бы 11,7% голосов (12,1% в мае), а оппозиционный Демократическйи созю «Во имя Литвы» — 9,5% голосов (11,6%).
Оппозиционный Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ) получил бы 7,4% голосов (5,5% месяц назад), а недавно появившаяся в рейтингах партия «Свобода и справедливость» — 5,2% голосов.
Глава Vilmorus объясняет результат «Свободы и справедливости» появлением на телевидении председателя партии Ремигиюса Жемайтайтиса. «У Жемайтайтиса хороший рейтинг, он телеведущий, его видно, у него был потенциальный рейтинг в политике и он есть», — сказал Гайдис.
Правящее Либеральное движение получило бы 4,9% голосов (5,3% в мае), оппозиционная Партия труда — 3% (3,7%), оппозиционная Литовская партия регионов – 2,8% и правящая Партия свободы — 2,7% поддержки.
Репрезентативный опрос Центра общественного социологических и рыночных исследований Vilmorus был проведен 9–18 июня, погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
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