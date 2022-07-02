Тройка популярнейших партий в Литве: социал-демократы, консерваторы, демократы

Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, 14,5% респондентов проголосовали бы за оппозиционную Литовскую Социал-демократическую партию (ЛСДП) (15,7% в мае), правящий Союз Отечества – Литовские христианские демократы (СО-ЛХКД) получил бы 11,7% голосов (12,1% в мае), а оппозиционный Демократическйи созю «Во имя Литвы» — 9,5% голосов (11,6%).

Оппозиционный Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ) получил бы 7,4% голосов (5,5% месяц назад), а недавно появившаяся в рейтингах партия «Свобода и справедливость» — 5,2% голосов.

Глава Vilmorus объясняет результат «Свободы и справедливости» появлением на телевидении председателя партии Ремигиюса Жемайтайтиса. «У Жемайтайтиса хороший рейтинг, он телеведущий, его видно, у него был потенциальный рейтинг в политике и он есть», — сказал Гайдис.

Правящее Либеральное движение получило бы 4,9% голосов (5,3% в мае), оппозиционная Партия труда — 3% (3,7%), оппозиционная Литовская партия регионов – 2,8% и правящая Партия свободы — 2,7% поддержки.

Репрезентативный опрос Центра общественного социологических и рыночных исследований Vilmorus был проведен 9–18 июня, погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

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