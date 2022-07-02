Самым популярным политиком в Литве остается Науседа, на 2-м месте – министр обороны

По данным опроса, президента Науседу положительно оценивают 59,2% опрошенных (в мае 60,3%), министра обороны Анушаускаса – 45,4% (43,6%), месяц назад бывшая на втором месте лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте получила – 43,6% положительных оценок (45,7%) и оказалась на третьем месте.

На четвертом месте – бывший премьер, лидер демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис с 37,2% положительных оценок (40,8%), завершает пятерку лидеров — глава партии «Свобода и справедливость» Ремигиюс Жемайтис с 37% положительных оценок, а спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен с 32,6% положительно оценивающих (37%) оказалась на шестой позиции.

Премьер Ингрида Шимоните с 30,4% положительных оценок находится на седьмом месте (35,2%).

Центр социологических и рыночных исследований Vilmorus провел опрос 9 – 18 июня, погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

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