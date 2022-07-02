В Турции выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте. Обычно протекает легко и большинство заразившихся выздоравливает в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.

В последнее время более чем в 50 странах мира выявлено свыше 5 100 случаев этого заболевания. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал «чрезвычайный характер» вспышки заболеваемости оспой обезьян и призвал страны контролировать распространение инфекции.