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В Турции выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Фото: flickr.com/Jernej Furman/CC BY 2.0

РИА Новости пишет, что в Турции обнаружен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, больной — мужчина 37 лет, страдающий иммунодефицитом, он изолирован.

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Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте. Обычно протекает легко и большинство заразившихся выздоравливает в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.

В последнее время более чем в 50 странах мира выявлено свыше 5 100 случаев этого заболевания. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям признал «чрезвычайный характер» вспышки заболеваемости оспой обезьян и призвал страны контролировать распространение инфекции.

tourister.ru

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