С 25 мая школьники начальных классов в Литве вернутся в школы, возобновят работу кружки

Фото BFL/Tomas Urbelionis

В среду литовское правительство намерено решить вопрос о возобновлении работы школ: планируется, что с 25 мая в школы вернуться ученики начальных классов, а с 1 июня – старшие школьники.

С 25 мая также предлагается возобновить неформальное воспитание, очные консультации выпускников в школах, такие планы в среду представил министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс на заседании парламентского Комитета по образованию и науке.

«Мы планируем, что начальные классы откроются с 25 мая, и это не императив. Это не обязательная установка, это право принимать детей для воспитания в школу с соблюдением установленных требований и при согласовании живого обучающего процесса с удаленным», – сказал министр.

«С 1 июня это будет предложено сделать всем оставшимся классам, завершить все учебные программы, и, если школа и запланировала деятельность и хочет работать, может работать в июне. Также предлагается очным способом и удаленно проводить консультации для абитуриентов с 25 мая, при соблюдении требований осуществлять деятельность учреждений неформального обучения с 25 мая», – представил министр предложения.

Он отметил, что в условиях эпидемии непосредственный учетный процесс и далее будет сочетаться с удаленным, поскольку так работать, скорее всего, придется и с сентября. Учителя, входящие в группу риска, не смогут быть приглашены для прямой работы.

Решение об организации дальнейшей работы школ Кабмин примет в среду.