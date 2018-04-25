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TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Климатологи дали неутешительный прогноз по изменениям климата

Фото pixabay.com

В мире фиксируют кратковременные периоды совокупных температуры и влажности, превышающих физиологические пределы выносливости человека. Об этом сообщает Sciences Advances.

Такие периоды неоднократно случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке. Американские ученые говорят, что подобные вспышки пока наблюдаются в узко локализованных областях, но их интенсивность и частота постепенно увеличиваются.

Данные метеослужб с 1979 по 2017 год свидетельствуют, что число подобных экстремальных климатических состояний за указанный период возросло вдвое. Чаще всего они возникали на территории полуострова Индостан, северо-западе Австралии, юге Китая, а также вдоль побережья Красного моря и Мексиканского залива. Наиболее высокие, потенциально фатальные значения влажности и температуры были зафиксированы в районах городов Дахран и Дамман (Саудовская Аравия), Доха (Катар) и Рас-аль-Хайма (ОАЭ), совокупное население которых составляет около трех миллионов человек.

Отмечается, что более ранние исследования не могли выявить подобных тенденций, так как в них рассматривались средние значения температуры и влажности, измеренные на больших территориях и в течение нескольких часов. Ученые изучали ежечасные сводки с 7877 отдельных метеостанций, что позволило зафиксировать кратковременные вспышки фатальной жары. В условиях сильной жары человеческий организм охлаждается, выделяя тепло через кожу с помощью пота. Этот процесс хорошо работает в засушливых регионах, но не так хорошо — во влажных, где воздух уже достаточно насыщен водяным паром и не может поглощать еще. В особо экстремальных случаях потоотделение вовсе может остановиться. Тогда тело начнет нагреваться сверх меры, и даже физически сильный, здоровый человек, отдыхающий в тени без одежды и с наличием питьевой воды, может погибнуть.

Как проиллюстрировали исследования, даже хорошо приспособленные к высоким температурам люди не могут выполнять активные действия, когда показания влажного термометра (прибора, который показывает температуру мокрого тела) достигают 32°C. При этом 35°C — пиковое значение, зафиксированное на побережье Персидского залива — считается пределом человеческой выживаемости.

Климатические изменения несут наиболее высокий риск для бедных и развивающихся стран, где люди не имеют возможности своевременно принять холодный душ или находиться в кондиционируемом помещении. Тем не менее даже в там, где подобная возможность есть, необходимость постоянно останавливаться, чтобы скрыться от жары и остыть, принесет значительный ущерб экономике.

Напомним, что ранее ученые предсказали катастрофическую для людей жару. Наступление опасной для жизни жары прогнозируют исследователи. В некоторых странах температура воздуха через 30 лет будет настолько высокой, что проживание в них станет представлять опасность для человека.

korrespondent.net

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