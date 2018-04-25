В Турции введен комендантский час в 31 провинции

Власти Турции вводят в 31 провинции страны четырехдневный комендантский час – с 16 до 19 мая – в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации.

«С 16 по 19 мая вновь вводится комендантский час. Он начнется с 0.00 субботы и продлится до 24.00 вторника», – объявил Эрдоган.

Он отметил, что для девяти турецких провинций (Адана, Диярбакыр, Мардин, Трабзон, Орду, Денизли, Кахраманмараш, Шанлыурфа, Текирдаг) снимается запрет на въезд и выезд, при этом он сохраняется в 16 провинциях, в том числе Анкаре и Стамбуле.

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов. Общее число заразившихся превысило 138 тысяч, а умерших достигло 3786.

Напомним, комендантский час в Турции из-за пандемии начали вводить в апреле. С тех пор такой вид ограничений действовал пять раз.